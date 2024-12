Un viaggio verso un matrimonio si è trasformato in tragedia per tre giovani, che hanno perso la vita dopo essere precipitati da un ponte incompleto nel distretto di Bareilly, nello stato dell’Uttar Pradesh, in India. L’incidente è avvenuto sabato 23 novembre, quando i tre uomini, partiti dalla cittadina di Noida, si stavano dirigendo a Faridpur per partecipare alle nozze di un familiare.

L’incidente e l’errore di Google Maps

Nitin Kumar, 30 anni, e i suoi cugini Amit Kumar e Ajit Kumar, rispettivamente coetanei di 30 anni e 35 anni, stavano seguendo le indicazioni di Google Maps per raggiungere la loro destinazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’applicazione li ha guidati su un ponte sopraelevato che sovrasta il fiume Ramganga. Purtroppo, il ponte era ancora incompleto a causa di lavori in corso, e una parte della struttura era crollata a causa delle alluvioni di settembre 2023. Inoltre, la nebbia densa potrebbe aver impedito ai giovani di accorgersi della strada interrotta. La loro auto è finita nel vuoto, causando la morte sul colpo dei tre occupanti.

Le indagini e la reazione di Google

I corpi delle vittime sono stati ritrovati solo la mattina successiva, e grazie ai tabulati telefonici, è stato confermato che i tre stavano seguendo il percorso suggerito da Google Maps al momento dell’incidente. Le indagini sono in corso e la polizia di Dataganj ha arrestato quattro ingegneri e un portavoce regionale di Google Maps, accusati di essere responsabili dell’errore nel sistema di navigazione. Nonostante il ponte fosse stato danneggiato dall’alluvione e la parte mancante non fosse segnalata, Google Maps continuava a suggerire di attraversarlo, ma solo a piedi e non con veicoli a quattro ruote.

Le parole di Google e le misure di sicurezza

In risposta alla tragedia, un portavoce di Google Maps ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha confermato che l’azienda sta collaborando con le autorità per le indagini. Inoltre, è emerso che sulla strada non c’erano barriere di sicurezza né segnali che indicassero la fine della strada, il che ha contribuito al drammatico esito dell’incidente. L’autopsia sui corpi delle vittime è prevista nei prossimi giorni, mentre le autorità competenti stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.