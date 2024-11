Un grave incidente si è verificato ieri sera, 6 novembre, su via Tiburtina a Roma, all’altezza del ponte del Grande raccordo anulare, dove tre vigili urbani del gruppo Tiburtino sono stati travolti da un’auto mentre stavano effettuando i rilievi di un sinistro avvenuto poco prima. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30, durante le operazioni di accertamento sul luogo, attività che la polizia locale svolge regolarmente in caso di incidenti stradali. Dei tre agenti coinvolti, uno è rimasto gravemente ferito, riportando lesioni molto serie, tra cui la perdita di una gamba.

L’incidente

Secondo quanto riferito dal corpo di polizia locale, gli agenti avevano già adottato le misure di sicurezza previste per segnalare l’area del sinistro. Tuttavia, un’automobile è sopraggiunta investendo i tre agenti e colpendo violentemente anche il mezzo di servizio dei vigili urbani. L’agente più giovane, un ragazzo di 25 anni recentemente assunto, ha subito le conseguenze più gravi. Le due colleghe, anch’esse ferite, sono state trasportate d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia stradale per svolgere gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente del veicolo responsabile dell’investimento è stato immediatamente trasferito in ospedale per i test tossicologici di rito. Dai primi riscontri, l’uomo, un carabiniere appartenente ai Ros, sarebbe risultato positivo all’alcol, circostanza che potrebbe aver contribuito al verificarsi del tragico incidente.

Il sindaco Gualtieri visita gli agenti in ospedale

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato in ospedale per fare visita ai tre agenti feriti. I due agenti meno gravi, una donna e un uomo, sono stati trasferiti in codice rosso agli ospedali Sandro Pertini e Policlinico Umberto I, mentre il collega più grave, il giovane agente di 25 anni, si trova ricoverato all’ospedale San Camillo, dove sta ricevendo le cure necessarie per le gravi ferite riportate.