Questa mattina, sabato 11 gennaio, dalle 7:50, un grave guasto alla linea elettrica ha causato notevoli disagi alla Stazione Centrale di Milano. Il problema riguarda le tratte ferroviarie Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna, creando forti disagi al traffico ferroviario. Trenitalia ha comunicato che le verifiche tecniche sulla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate sono in corso. A causa della gravità della situazione, le Ferrovie hanno raccomandato di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi che possono essere rinviati.

Rallentamenti e interruzioni nelle tratte coinvolte

Seppur la linea Milano-Torino non sia interessata dal guasto, il traffico ferroviario su altre tratte è stato fortemente compromesso. Treni ad alta velocità, Intercity e Regionali hanno subito gravi ritardi o modifiche nel percorso. Almeno venti convogli sono stati coinvolti in cambiamenti di percorso o cancellazioni, con ritardi che hanno superato le due ore in alcuni casi.

Dettaglio dei treni ad Alta Velocità coinvolti

Tra i treni ad alta velocità maggiormente colpiti dal disguido, vi sono:

FR 9700 da Venezia Santa Lucia a Milano Centrale (ritardo di oltre 60 minuti)

FR 9604 da Brescia a Napoli Centrale

FR 9611 da Torino Porta Nuova a Napoli Centrale

FR 9519 da Torino Porta Nuova a Salerno

Sono stati segnalati anche ritardi significativi per altre corse, come il treno FR 9707 da Milano Centrale a Trieste Centrale e il FR 8803 da Milano Centrale a Bari Centrale.

Modifiche e soppressioni nei percorsi

Numerosi treni hanno visto modifiche nei percorsi o soppressioni totali. Tra i più rilevanti, il treno FR 9508 da Roma Termini a Bardonecchia non ha fermato a Milano Centrale, così come il FR 9710 da Genova Brignole a Venezia Santa Lucia. Altri convogli, come il FR 9504 da Roma Termini a Milano Centrale e il FR 9706 da Venezia Santa Lucia a Milano Centrale, hanno visto terminare il loro viaggio in stazioni intermedie, come Milano Rogoredo o Brescia.

Alternative e continuazione del viaggio

Per i passeggeri diretti a Milano Centrale, Trenitalia ha previsto dei percorsi alternativi. I passeggeri dei treni che terminano a Brescia possono continuare il viaggio verso Milano Porta Garibaldi con il treno FR 9712 da Venezia Santa Lucia a Torino Porta Nuova. Allo stesso modo, i passeggeri del treno IC 657 da Milano Centrale a Grosseto sono stati indirizzati a Pavia, dove il treno ha preso origine. Anche l’IC 652 da La Spezia Centrale ha visto modifiche simili.