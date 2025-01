I pendolari delle linee ferroviarie Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno stanno affrontando una nuova giornata di caos a causa di un guasto tecnico che ha paralizzato la circolazione. Dalle 9.45, la tratta tra Pomezia e Campoleone è stata bloccata per un problema alla linea elettrica. Secondo Infomobilità, i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio, ma i treni Intercity e Regionali stanno subendo ritardi, cancellazioni e deviazioni su percorsi alternativi. Questo nuovo disservizio si aggiunge ai problemi registrati sulla linea Roma-Firenze nelle scorse ore, aggravando una situazione già critica per il trasporto ferroviario italiano.

Ferrovie ipotizza il sabotaggio

Di fronte alla frequenza e alla natura insolita dei guasti, il Gruppo Ferrovie dello Stato (Fs) ha depositato un esposto presso le autorità competenti. “Gli orari e le modalità di questi incidenti, verificatisi nei momenti più critici per la circolazione, sollevano interrogativi importanti,” ha dichiarato Fs, ventilando l’ipotesi di sabotaggio. Il gruppo ha definito la denuncia come “dettagliata” e basata su un elenco di circostanze altamente sospette.

Le accuse delle opposizioni: “Incapacità, non complotto”

Le opposizioni hanno respinto con forza l’ipotesi di sabotaggio, attribuendo i disservizi all’incapacità gestionale del Ministero dei Trasporti e di Fs. “Evitino di evocare complotti per coprire le loro mancanze,” ha dichiarato Raffaella Paita di Italia Viva. La senatrice ha sottolineato che guasti nelle ore di punta non sono improbabili, vista la pressione sulla rete ferroviaria, ma ha chiesto che le autorità competenti facciano chiarezza.

Anche Giuseppe Conte, leader del M5S, ha criticato duramente il governo: “Salvini e Meloni non stanno affrontando il problema. La mancanza di una guida autorevole nel settore trasporti è evidente.” La senatrice Simona Malpezzi del PD ha rincarato la dose: “Il ministro dovrebbe almeno metterci la faccia, ma si è eclissato.”

Le richieste delle opposizioni: “Scuse e soluzioni”

Le opposizioni hanno chiesto un’informativa urgente al ministro Matteo Salvini per chiarire la gestione dei trasporti ferroviari. “La difesa di Salvini da parte di Fratelli d’Italia e di Forza Italia è una difesa d’ufficio, ma soprattutto il governo e la maggioranza non si sono mai scusati con i cittadini e i viaggiatori per i gravissimi disagi che stanno vivendo per colpa loro. Ormai lo diciamo da giorni: Giorgia Meloni prenda atto dell’incapacità di Salvini e lo tolga dal ministero dei Trasporti”, l’intervento di Peppe De Cristofaro, dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

“In queste ore Avs ha ideato una campagna social ‘Sveglia Salvini!’, per dire ai cittadini segnalateci i vostri disagi con il trasporto ferroviario e noi li recapiteremo al ministro dei trasporti”, spiega Nicola Fratoianni di Avs. “Evidentemente dorme e peraltro non ci aspettiamo soluzioni da parte sua anche se le vorremmo. Vorremmo intanto delle scuse: la situazione dei treni in questo Paese è sempre un incubo generalizzato per milioni di persone che utilizzano il mezzo pubblico. Ecco, io credo che che serva qualche qualche cambio di passo”.