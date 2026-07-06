È iniziata alle 23 di domenica 5 luglio l’interruzione della tratta ferroviaria tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, una delle principali direttrici del nodo toscano. La sospensione dei collegamenti si inserisce nella prima fase dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, che proseguiranno fino alle 4 di venerdì 10 luglio.

Per limitare i disagi sono state attivate navette sostitutive e autobus che collegano le due stazioni, consentendo ai passeggeri di proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza più lunghi. La situazione risulta nel complesso sotto controllo, anche grazie alla presenza di personale ferroviario e forze dell’ordine.

Pendolari e turisti tra navette e coincidenze

I maggiori disagi si registrano soprattutto a Campo di Marte, dove si concentrano pendolari e viaggiatori dei treni regionali provenienti dal Valdarno e dalla linea aretina. I passeggeri dell’alta velocità vengono indirizzati verso navette dedicate che collegano rapidamente con Santa Maria Novella, mentre gli utenti dei regionali vengono smistati su autobus che raggiungono anche la tramvia cittadina.

Presenti anche numerosi turisti, alcuni dei quali appaiono disorientati nonostante la comunicazione diffusa nei giorni precedenti. Dopo richieste di informazioni, vengono comunque accompagnati verso le fermate dei bus sostitutivi. Il flusso dei mezzi resta regolare e il sistema di assistenza in stazione contribuisce a mantenere la situazione gestibile.

Guasti e ritardi anche sulla linea di Milano

Non solo Toscana: disagi si registrano anche a Milano Centrale, dove un guasto ha provocato ritardi fino a un’ora e la soppressione di alcune corse. I passeggeri sono stati invitati a utilizzare collegamenti alternativi verso altre stazioni milanesi.

Problemi anche sulla linea Tirrenica nei pressi di Follonica, in provincia di Grosseto, dove un guasto ha causato rallentamenti fino a 80 minuti per treni alta velocità, Intercity e regionali. Il traffico è tornato regolare solo dopo le 9:50.

Fino al 10 luglio, la deviazione di parte dei convogli Roma-Milano e Roma-Torino sulla linea Tirrenica comporterà comunque possibili allungamenti dei tempi di viaggio fino a due ore e mezza, rendendo la settimana particolarmente complessa per i trasporti ferroviari italiani.