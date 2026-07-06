Ormai anche il gaming online fa parte della quotidianità degli italiani, nel 2025 la raccolta del gioco pubblico è arrivata a 165,3 miliardi di euro e il settore dei videogiochi vale ben 2,4 miliardi. La cultura sta cambiando, oggi si cercano le informazioni, si legge, si capisce e poi si sceglie il gioco o la piattaforma più adatta.

Rispetto a dieci anni fa, l’atteggiamento verso il digitale è cambiato. Prima di aprire un conto o di scaricare un titolo, i cittadini cercano e si informano, leggono le recensioni, guardano i video e controllano i forum. Ci sono anche guide e pagine che riassumono i concetti in modo chiaro e accessibile che ti spiegano come scegliere casinò online sicuri in base alle licenze ADM, ai metodi di pagamento, ai bonus, ai requisiti e ai criteri di valutazione. Questi aspetti che non vanno sottovalutati, soprattutto per chi è alle prime armi con il gioco digitale. Quindi, non solo si gioca di più, ma oggi i giocatori sono più informati, c’è meno confusione e spuntano nuove wiki ogni giorno.

Non ci si limita più solo a giocare online, ci si informa

Una volta bastava vedere un titolo interessante, un’offerta buona o il consiglio di un amico. Oggi, invece, è diverso. Il giocatore medio apre Google, YouTube, Reddit, una guida o una recensione. Vuole sapere come funziona un sistema, quanto tempo richiede, quali regole ha e quali dettagli possono fare la differenza.

Questo cambio di mentalità nasce dal fatto che il digitale ha aumentato l’offerta. Ci sono più piattaforme, più giochi, più modalità, più abbonamenti, più promozioni e più termini da capire. E, quando le opzioni diventano tante, le guide sono necessarie perché aiutano le persone che partono da zero a orientarsi.

La Relazione sui giochi pubblici 2025 ha segnalato ben 6,2 milioni di conti gioco aperti in Italia e circa 338 milioni di operazioni di ricarica, con un importo medio mensile poco sopra i 39 euro. Sono numeri che fanno capire quanto il gaming faccia parte della vita quotidiana di molti, non è più solo una nicchia.

Le recensioni e i siti comparatori sono diventati il primo filtro

Le recensioni online hanno assunto il ruolo che una volta aveva il passaparola. Sono ben strutturate con tabelle, filtri, pro e contro, punteggi, screenshot, FAQ e guide rapide. Il lettore non vuole un trattato, vuole orientarsi in poco tempo, senza perdere un pomeriggio intero.

Un buon contenuto informativo, in questo settore, deve chiarire soprattutto poche cose:

Se la piattaforma è autorizzata e riconoscibile

Se le condizioni sono scritte in modo comprensibile

Se il sito funziona bene da smartphone

Se i pagamenti e l’assistenza sono ineccepibili

Se le recensioni aiutano davvero a confrontare, non solo a promuovere

È proprio qui che le guide funzionano bene, traducono un ambiente complesso in passaggi semplici. E questo vale sia per chi gioca a un titolo mobile sia per chi valuta una piattaforma regolata.

Mobile e community spingono verso guide sempre più rapide

Il rapporto Censis ha dato dei dati molto interessanti sull’uso degli italiani del digitale:

Il 90,4% degli usa internet

Il 90,3% usa lo smartphone

L’86,2% usa i social network

Questo significa che tutti hanno la possibilità di cercare le informazioni, non solo gli “smanettoni” appassionati. È una pratica comune ormai.

Poi ci sono le community che completano il quadro. Un contenuto ufficiale spiega le regole, una recensione organizza le informazioni. Il giocatore mette insieme questi pezzi e poi decide.

Dai videogiochi ai casinò online: orientarsi è fondamentale

Il giocatore si informa soprattutto mentre fa altro. Legge dallo smartphone, guarda un video breve, apre una chat, controlla una recensione prima di registrarsi. Nel 2025, l’87,3% delle famiglie italiane dispone di accesso a Internet.

I dati più recenti sui videogiochi in Italia risalgono al 2025 e dicono che i videogame coinvolgono 14,2 milioni di persone, con una media di 7 ore e 53 minuti di gioco a settimana. Lo smartphone è il dispositivo più diffuso, con 11,1 milioni di giocatori.

Chi gioca su mobile, quindi, è abituato a cercare i tutorial, le classifiche, le spiegazioni e i consigli. Anzi, più il settore è ricco di sigle e termini, più gli utenti cercano piattaforme che li spiegano bene.

Si gioca in modo diverso, si fanno scelte più informate

Il giocatore italiano non è diventato improvvisamente tecnico, ma si è abituato a cercare. Lo fa quando compra online, quando sceglie un abbonamento, quando guarda una recensione prima di scaricare un’app. E, naturalmente, fa la stessa cosa anche con il gaming digitale.

Quindi, la novità è che le guide, le wiki e i siti di comparazione non sono un extra che riguarda solo pochi utenti, ma fanno proprio parte dell’esperienza. Del prima, in particolare. Sono il punto d’ingresso. Aiutano a capire, a selezionare e a dare un ordine a un’offerta che giorno dopo giorno è sempre più ampia.

In un mercato dove il digitale cresce, il mobile domina e le regole contano sempre di più, informarsi non è più una fase extra. È parte del gioco stesso. E probabilmente sarà proprio questa abitudine, più che qualsiasi nuova funzione, a definire il giocatore italiano dei prossimi anni.