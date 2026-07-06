Momenti di paura davanti alla stazione ferroviaria di Monza, dove la mattina di lunedì 29 giugno una banale richiesta si è trasformata in una violenta aggressione all’arma bianca.

Secondo la ricostruzione dei fatti, un 20enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe avvicinato un 30enne africano, regolarmente residente e lavoratore in Italia, chiedendogli se avesse dell’hashish. Alla risposta negativa, il giovane avrebbe estratto un coltellino e lo avrebbe colpito, ferendolo gravemente. La vittima ha riportato una profonda lesione all’orecchio, quasi staccato, oltre a una ferita al collo in prossimità di un punto vitale.

Nonostante le ferite, il 30enne è riuscito a reagire, disarmando l’aggressore, immobilizzandolo e colpendolo più volte alla schiena durante la colluttazione.

L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Al termine degli accertamenti, entrambi gli uomini sono stati arrestati: il 20enne si trova ricoverato in ospedale, mentre il 30enne è stato trasferito in carcere. L’episodio ha provocato forte allarme tra i numerosi viaggiatori presenti davanti alla stazione.