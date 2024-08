Trenitalia, lavori sulla rete ferroviaria ad agosto: da Milano a Firenze e Roma, le tratte interessate

Ad agosto, i passeggeri dei treni ad alta velocità in Italia dovranno affrontare significativi disagi a causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale sulla rete ferroviaria. Trenitalia ha annunciato che i treni a lunga percorrenza subiranno modifiche nella circolazione, con tempi di viaggio più lunghi su diverse tratte chiave. I lavori sono necessari per migliorare la frequenza e la qualità del servizio, ma comportano rallentamenti e interruzioni, in particolare sulle linee Torino-Milano-Venezia, Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze.

Rallentamenti e interruzioni

Dal 12 al 18 agosto, la linea Alta Velocità Milano-Bologna sarà parzialmente interrotta con tempi di viaggio estesi fino a 120 minuti. La linea Direttissima Firenze-Roma sarà interrotta tra Chiusi e Orvieto dal 12 al 23 agosto per lavori di impermeabilizzazione del viadotto Paglia. Durante questi giorni, i tempi di percorrenza potrebbero aumentare fino a 80 minuti. Inoltre, per i lavori sulla linea Milano-Venezia, ci saranno rallentamenti e limitazioni, con un aumento dei tempi di viaggio fino a 90 minuti da Venezia a Milano.

Le interruzioni coinvolgeranno anche i valichi alpini, influenzando i collegamenti transfrontalieri. La linea Bologna-Prato sarà chiusa fino all’8 settembre nella tratta Pianoro-San Benedetto, con cancellazioni e sostituzioni con bus. Sulla Milano-Domodossola e Domodossola-Iselle, i collegamenti Eurocity saranno cancellati e sostituiti con autobus.

Comunicazioni e supporto ai passeggeri

Per gestire i disagi, Trenitalia e Italo hanno avvisato i passeggeri delle modifiche tramite oltre 17.000 email e 800 sms. I clienti con ritardi superiori a 60 minuti o cancellazioni possono riprogrammare il viaggio o richiedere un rimborso integrale. Dal 26 luglio al 1 settembre, nelle stazioni più trafficate, sono previsti potenziamenti dei bus sostitutivi, incremento del personale di assistenza e fornitura di kit e acqua.

La senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita, ha criticato aspramente le modifiche degli orari, definendole una “follia” e chiedendo l’intervento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Paita ha lamentato la tempistica dei lavori, chiedendo se non fosse possibile ridurre i disagi, specialmente durante il picco del mese di agosto.

Informazioni e canali di supporto

I passeggeri possono ottenere aggiornamenti e dettagli sulle modifiche degli orari tramite il sito di Trenitalia, l’app mobile, e il numero verde 800 89 20 21. I servizi di assistenza sono disponibili anche nelle biglietterie, agli sportelli self-service e presso i desk di assistenza nelle stazioni. La situazione richiede attenzione e pianificazione da parte dei viaggiatori, in considerazione dei disagi previsti durante il periodo estivo.