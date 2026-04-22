Nel pomeriggio di ieri, 21 aprile, un medico di famiglia è stato aggredito e picchiato in un poliambulatorio di Trento. Dopo la visita, un uomo si è scagliato contro il medico perché pretendeva di ricevere un certificato di malattia con più giorni rispetto a quelli indicati dal dottore. A raccontare l’episodio è Nicola Paoli, segretario dello Smi del Trentino: “Incurante dell’invito a lasciare lo studio, l’uomo ha dato in escandescenze. Ha messo le mani addosso al medico che cercava di lasciare l’ambulatorio, gli ha rotto la chiave mentre cercava di chiudere lo studio e ha bloccato di fatto l’attività del medico stesso che, spaventato, ha lasciato lo stabile per andare a cercare aiuto”.

“Gli ambulatori resteranno chiusi”

Proseguendo nella denuncia di quanto accaduto al medico, Paoli ha infine dichiarato: “Noi non abbiamo bodyguard o telecamere per riprendere gli assalti di questi incivili. Ogni volta che succede un fatto grave, tutti gli altri pazienti restano senza visita per un giorno intero. Il medico aggredito ha anticipato che chiuderà tutti gli ambulatori secondari aperti nel suo lavoro attuale, non essendoci più le condizioni di essere al sicuro negli ambulatori comunali periferici della città di Trento, che non hanno neppure le più elementari misure di sicurezza per i professionisti”.