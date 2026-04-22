Dal canale radio-televisivo Solovyev Live è arrivato un nuovo attacco alla Meloni. Sono passate da poco le 14 in Russia e Vladimir Solovyev parla di nuovo della premier italiana usando questa volta tono pacato e voce cadenzata. Niente lingua italiana stavolta. Il propagandista russo si rivolge direttamente alla premier e fa riferimento alla sua villa a Como sotto sequestro per effetto delle sanzioni scattate contro la Russia: “Signora Meloni le parla un uomo, un ebreo, che le autorità italiane hanno nuovamente sottoposto a persecuzioni. Cose del genere, non sono avvenute una sola volta nella storia d’Italia. Non è un propagandista, ma un ebreo e un antifascista a rivolgersi a voi, seguaci del fascista Mussolini, che ha partecipato alla guerra contro il popolo sovietico e che, proprio come Hitler, è personalmente responsabile della morte di 27 milioni di cittadini sovietici, del genocidio del popolo sovietico e dell’Olocausto contro gli ebrei”.

“Lei sostiene lo Stato nazista ucraino”

Solovyev prosegue: “Voi, condividendo le idee di Mussolini, vi rendete complici di tutti i crimini dell’Italia fascista e, per logica, dovete assumervene la responsabilità. In ogni caso, lei dimostra simpatia per questi crimini, sostenendo lo Stato nazista ucraino, che compie atti terroristici sul territorio della Russia e non ha nascosto la preparazione di numerosi omicidi: tra gli obiettivi dichiarati dalle autorità ucraine ci sono anch’io. E quando mi risponde personalmente, tenga sempre questo a mente”.