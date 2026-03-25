Una professoressa di 57 anni è stata accoltellata la mattina di oggi, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario in provincia di Bergamo. L’aggressore, uno studente di terza media, ha sferrato diverse coltellate alla docente che è stata subito soccorsa: le sue condizioni sono critiche.

L’aggressione è avvenuta alle 7.45 all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove ci sono elementari e medie, poco prima dell’inizio delle lezioni. La donna aggredita insegna francese: le sue condizioni sono subito apparse molto gravi ed è stata portata con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Begamo dove sta per essere operata d’urgenza. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e gli agenti della polizia locale.