Un 39enne di origine nordafricana è stato trovato morto nella serata di ieri sulle rive del fiume Brembo, a Treviolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe ingerito alcuni ovuli di cocaina per occultarli durante un controllo della polizia locale. Poco prima infatti era stato fermato a Ponte San Pietro alla guida di uno scooter, privo di patentino: gli agenti hanno sequestrato il mezzo senza accorgersi della droga che l’uomo aveva appena inghiottito. Dopo il fermo, il 39enne avrebbe chiesto un passaggio a degli amici, che lo hanno accompagnato al parco Caglioni di Treviolo. Lì ha accusato un malore improvviso. Gli amici hanno tentato di soccorrerlo e si sono allontanati in cerca di una farmacia, ma al loro ritorno lo hanno trovato già privo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatarne il decesso.