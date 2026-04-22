Il parcheggio multipiano Dal Negro, a Treviso viene usato da diversi immigrati come rifugio notturno. Il park si trova a due passi dalle mura e dalla sede della Caritas e nel tempo si è trasformato in un rifugio notturno di fortuna per molti senza tetto. Giovedì scorso, dopo settimane di proteste, è avvenuto lo sgombero di una quarantina di “occupanti” deciso dal comune guidato dal leghista Mario Conte. Dopo lo sgombero, alcuni di loro hanno inscenato un sit-in di protesta sotto alla Prefettura. Per 17 richiedenti asilo si sono aperte le porte di alcuni centri di accoglienza, altri sono tornati a dormire all’ultimo piano del parcheggio come se nulla fosse.

Altri invece, accompagnati da alcuni attivisti e dai due parroci don Giovanni Kirschner e don Francesco Filiputti, hanno iniziato a dormire sotto i portici accanto al municipio di Treviso provocando le ire della giunta.

Nella giornata di ieri, per cercare di calmare i toni, un imprenditore anonimo ha offerto per un tempo limitato un albergo. A renderlo noto è stato il vicario generale della diocesi Mauro Motterlini che ha voluto sottolineare che il gesto “può aiutare a stemperare la tensione. Facciamo in modo che non rimanga inutile, ma permetta piuttosto di tornare a pacatezza e a rispetto reciproco: è il solo modo per riprendere un lavoro comune che era già in atto, e che iniziative estemporanee, da qualunque parte vengano, certo non favoriscono”.