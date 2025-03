La donna fermata e sospettata di aver ucciso una signora anziana a Trieste è una conoscente della vittima. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti ma, secondo quanto si è appreso, alla base della vicenda ci sarebbe una questione economica.

Inizialmente si era diffusa la notizia che ad uccidere l’anziana, Isabella Ailandi Tregnaghi e aveva 89 anni, potesse essere stata la badante. Voce poi smentita mentre è stato confermato che tra le due donne c’era un rapporto di conoscenza. La donna sospettata è una triestina ed è stata fermata poco dopo l’omicidio: una volta individuata, è stata inseguita e poi fermata dai Carabinieri.

A Trieste, in un appartamento di via delle Bicchiere

Il corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio e, secondo quanto scrive il sito TriestePrima, presenterebbe un taglio alla gola.

L’appartamento si trova in via delle Becchiere, una stradina stretta nel centro della città, che è stata chiusa alla circolazione per consentire gli accertamenti degli investigatori.

La figlia ha visto la madre riversa da remoto

Nell’appartamento dove è stato trovato il corpo della donna è installato un sistema di telecamere. La figlia della vittima, da remoto, si è collegata al sistema e ha visto la mamma riversa a terra, dunque ha immediatamente allertato i soccorsi.

La zona di via delle Beccherie è piena di botteghe e negozi i cui titolari si sono riversati in strada quando hanno visto arrivare le auto dei carabinieri e i soccorritori. Subito la stradina è stata delimitata da nastri bianco-rossi e ancora adesso all’abitazione possono accedere solo le forze dell’ordine. I carabinieri presidiano l’area.