Si può davvero perdere il posto di lavoro per essersi appropriati di appena 1,60 euro? La risposta è sì, almeno dal punto di vista formale, perché un datore di lavoro può decidere di avviare una procedura di licenziamento disciplinare anche per fatti apparentemente di minima entità. Ciò non significa, però, che il provvedimento sia automaticamente legittimo.

La vicenda riguarda un dipendente di un’azienda metalmeccanica della provincia di Brescia, licenziato dopo aver preso 1,60 euro rimasti all’interno di un distributore automatico di caffè. Secondo quanto emerso, il lavoratore avrebbe successivamente restituito il denaro, ma l’azienda ha comunque ritenuto il comportamento sufficientemente grave da contestargli un’appropriazione indebita e procedere con il licenziamento.

Un aspetto rilevante della vicenda è che il denaro non apparteneva all’azienda stessa, bensì alla società che gestiva i distributori automatici. Inoltre, il dipendente non aveva precedenti disciplinari e lavorava da molti anni senza particolari problemi.

La decisione del Tribunale di Brescia

La controversia è arrivata davanti al Tribunale di Brescia, chiamato a valutare se la condotta contestata fosse davvero tale da giustificare la sanzione più severa prevista dall’ordinamento lavoristico.

Il giudice ha ritenuto il licenziamento illegittimo, evidenziando la sproporzione tra il fatto contestato e la misura adottata dall’azienda. Nella decisione hanno avuto un peso determinante diversi elementi: l’importo estremamente ridotto della somma, la sua restituzione, l’assenza di precedenti disciplinari in oltre quattordici anni di servizio e il fatto che il denaro non appartenesse direttamente al datore di lavoro.

Anche un’altra contestazione, relativa a presunte minacce rivolte a un collega, è stata ridimensionata nel corso del procedimento. Secondo quanto emerso, il comportamento del lavoratore sarebbe stato eventualmente sgarbato, ma non tale da configurare una vera minaccia.

Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha concluso che il licenziamento disciplinare fosse eccessivo rispetto alla gravità complessiva dei fatti.

Perché il lavoratore non è stato reintegrato

Nonostante il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento, il lavoratore non è stato reintegrato nel proprio posto di lavoro. Un aspetto che può apparire sorprendente ma che trova una precisa spiegazione giuridica.

Nel corso della causa, infatti, il dipendente non avrebbe richiesto il reintegro in azienda, scegliendo invece di domandare una tutela di carattere economico. Per questo motivo il Tribunale ha dichiarato definitivamente risolto il rapporto di lavoro, condannando però l’azienda al pagamento di un’indennità pari a 18 mensilità.

La decisione dimostra come l’annullamento di un licenziamento non comporti necessariamente il ritorno del lavoratore in azienda. In molti casi, soprattutto quando il rapporto fiduciario tra le parti appare compromesso, la soluzione individuata dalla legge e dai giudici può essere rappresentata da un risarcimento economico.

Quando la legge prevede il reintegro e quando no

Il caso bresciano offre anche l’occasione per comprendere meglio il funzionamento delle tutele previste dall’ordinamento italiano in materia di licenziamenti.

Quando un lavoratore ritiene ingiustificato o sproporzionato un licenziamento disciplinare, può impugnarlo davanti al giudice. Sarà quest’ultimo a valutare se il comportamento contestato sia realmente così grave da giustificare la perdita del posto di lavoro.

Tuttavia, l’illegittimità del licenziamento non determina automaticamente la reintegrazione. Oggi il ritorno in azienda è previsto soltanto in specifiche situazioni, come i licenziamenti discriminatori, nulli o intimati oralmente. La reintegra può inoltre essere riconosciuta quando il fatto contestato risulta insussistente oppure quando il contratto collettivo prevede per quella determinata condotta una sanzione meno grave, come una multa o una sospensione.

Negli altri casi, anche se il licenziamento viene giudicato illegittimo, la tutela principale resta quella economica. Il giudice può quindi riconoscere al lavoratore un risarcimento commisurato alle circostanze del caso, come avvenuto nella vicenda dei 1,60 euro, dove la sproporzione della sanzione è stata riconosciuta ma non si è tradotta nel ritorno al lavoro.