Resta un giallo la morte di un 55enne ritrovato senza vita dal figlio in un’abitazione a Montecchio Precalcino (Vicenza). Sul corpo dell’uomo è stata riscontrata la presenza di un’ampia ferita da arma da fuoco al torace e plurime ferite da taglio sul corpo. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i sanitari del Suem 118 avvistati dal figlio della vittima, che ha contattato i soccorsi parlando del ritrovamento a terra del padre senza riferire, nel corso della chiamata, della presenza né di sangue né di armi. Sul posto stanno operando i carabinieri. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause della morte, sia l’omicidio che il suicidio.