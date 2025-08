Era un giorno come tanti al centro logistico Amazon di Spilamberto, in provincia di Modena. Tra le migliaia di pacchi che transitano quotidianamente, uno in particolare ha attirato l’attenzione di un addetto ai resi. All’interno della confezione, arrivata a febbraio 2024, non c’era un prodotto da rimettere in vendita, ma qualcosa di decisamente insolito: 6.325 euro in contanti, ordinatamente impacchettati in mazzette. Nessuna ricevuta, nessun biglietto, nessuna indicazione sul mittente o sul destinatario. Spiazzato, l’operatore ha subito allertato il caporeparto, che ha poi coinvolto le forze dell’ordine.

Sono quindi partite le indagini dei carabinieri. I militari hanno analizzato il pacco, tracciato la spedizione, esaminato ogni possibile collegamento utile. Ma nessuna pista ha condotto a un proprietario. Nessuna denuncia di smarrimento, nessun reclamo, nessun errore dichiarato. Anche dopo che la notizia ha iniziato a circolare – inizialmente tenuta riservata – nessuno si è fatto avanti. Secondo le normative vigenti, il denaro è stato custodito per un anno intero, in attesa che qualcuno lo reclamasse. Ma trascorsi dodici mesi esatti, quel pacco è rimasto senza volto e senza storia. A quel punto, il denaro è stato formalmente restituito ad Amazon.

Una donazione inattesa: Amazon devolve i soldi alla comunità

Di fronte a quella somma rimasta senza proprietario, Amazon ha preso una decisione poco scontata: anziché trattenere il denaro, ha scelto di donarlo al Comune di Spilamberto. Nessun vincolo, nessuna richiesta di pubblicità. “Ho chiesto se avessero indicazioni su come utilizzarli – ha raccontato Francesco Vecchi, assessore alle attività produttive – e mi hanno detto che potevamo decidere in totale autonomia”. Così, l’amministrazione ha optato per un investimento a beneficio della collettività: la somma verrà usata per la manutenzione del verde pubblico, migliorando parchi, giardini e spazi comuni del paese.