Trovato un corpo in una gola del Gran Sasso: è di Lewin Weituschat, lo studente tedesco scomparso da giorni

Una squadra di forristi (tecnici soccorso in forra) del Soccorso Alpino e Speleologico ha individuato, lungo la forra di Fossaceca sul monte Prena, il corpo di un uomo. Presumibilmente si tratta del ragazzo tedesco scomparso proprio in quelle zone diversi giorni fa. Sono in corso le operazioni di recupero.

Secondo quanto si è appreso il 25enne Lewin Weituschat stava percorrendo in solitaria la Via del Centenario, che da vado di Corno arriva a Fonte Vetica. Giunto sul lato nord del Prena sarebbe scivolato nella forra.

I soccorritori stanno cercando di accelerare il recupero del corpo perchè nel pomeriggio è previsto un brusco peggioramento delle condizioni metereologiche: la forra nella quale è stato trovato nei giorni scorsi aveva ricevuto molta acqua piovana.