Le truffe online si evolvono e sfruttano sempre di più le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi, infatti, sulle piattaforme di compravendita tra privati come Vinted si stanno moltiplicando i casi di utenti che utilizzano immagini modificate con l’IA per ottenere rimborsi indebiti.

Il meccanismo è semplice ma molto insidioso. I truffatori acquistano normalmente un oggetto attraverso la piattaforma, ricevono il pacco e fotografano il prodotto reale appena aperto. A questo punto interviene l’intelligenza artificiale.

Le immagini vengono caricate su chatbot o software di generazione fotografica insieme a istruzioni precise come: “Modifica questa foto simulando che l’oggetto sia danneggiato, aggiungendo graffi, ammaccature o usura realistici”. Nel giro di pochi secondi il sistema crea una nuova immagine quasi identica all’originale, ma con difetti che in realtà non esistono. Anche se spesso piccoli dettagli e imperfezioni possono tradire la manipolazione, in molti casi le foto risultano abbastanza credibili da ingannare i sistemi di verifica automatica.

I falsi reclami e i danni per i venditori

Una volta ottenuta l’immagine alterata, il truffatore contatta l’assistenza clienti della piattaforma sostenendo di aver ricevuto un prodotto danneggiato o non conforme alla descrizione. Allegando la foto modificata artificialmente, l’utente richiede quindi il rimborso dell’acquisto. Se la contestazione viene accettata, il risultato è un doppio vantaggio illecito: il compratore ottiene il rimborso economico e mantiene anche l’oggetto ricevuto, perfettamente integro.

Le conseguenze più pesanti ricadono invece sui venditori. Oltre alla perdita economica, chi riceve segnalazioni rischia infatti penalizzazioni sull’account, limitazioni della visibilità o problemi nella reputazione del profilo.

Il sistema di valutazione delle piattaforme di e-commerce tra privati si basa molto sulla fiducia e sulle recensioni degli utenti. Per questo motivo anche una singola contestazione può influire negativamente sull’attività di vendita.

Cresce l’allarme sulle frodi digitali generate dall’IA

L’aumento di queste truffe sta alimentando nuove preoccupazioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle frodi online. Gli strumenti di modifica fotografica sono diventati sempre più accessibili e capaci di creare immagini realistiche in tempi rapidissimi.

Secondo gli esperti di sicurezza digitale, le piattaforme di e-commerce dovranno presto aggiornare i propri sistemi di controllo introducendo verifiche più sofisticate per riconoscere contenuti manipolati artificialmente.

Tra le possibili soluzioni ci sarebbero controlli automatici sui metadati delle immagini, sistemi di riconoscimento delle alterazioni digitali e richieste di prove aggiuntive da parte degli utenti. Nel frattempo, i venditori vengono invitati a documentare con attenzione ogni spedizione, fotografando gli oggetti prima dell’invio e conservando tutte le prove utili in caso di contestazioni sospette.