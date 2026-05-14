Momenti di paura e di grande tensione al Senato delle Filippine, dove da diversi giorni l’ex architetto della guerra contro la droga dell’allora presidente Rodrigo Duterte, il senatore in carica Ronald Dela Rosa, si è barricato per sfuggire all’arresto. L’intenzione dell’ex capo della polizia è quella di evitare il mandato di arresto internazionale richiesto dalla Corte Penale internazionale lo scorso novembre, mentre il governo cerca di dare esecuzione al mandato emesso dai giudici dell’Aia.

Caos in Senato: spari, urla e giornalisti in fuga

Sul web sono apparsi alcuni video che mostrano i giornalisti in fuga dopo aver udito diversi colpi d’arma da fuoco. Molti di loro, così come parlamentari e membri dello staff, hanno cercato riparo nei corridoi dell’edificio. Nel caos seguito all’ingresso di soldati armati nel complesso i reporter sono stati infine allontanati dagli uomini della sicurezza. Il senatore Ronald Dela Rosa, barricato nell’edificio da lunedì, ha invece esortato i militari a interrompere i tentativi di arresto e di trasferimento nei Paesi Bassi, dove dovrebbe essere processato per crimini contro l’umanità.

Nelle scorse ore aveva esortato i suoi “commilitoni” e gli ex compagni dell’accademia militare delle Filippine a prendere posizione in suo favore, evitando così che il governo di Ferdinand Marcos potesse arrestarlo consegnandolo “al nemico”. Secondo le agenzie internazionali, non è ancora chiara la dinamica della sparatoria. “In base alle informazioni in mio possesso, non ci sono feriti”, ha dichiarato il ministro dell’Interno filippino Juanito Victor Remulla, dopo avere fatto visita al Senato di Manila.

Dela Rosa è stato capo della polizia dal 2016 al 2018, durante i primi due anni di mandato di Duterte. La repressione ha causato migliaia di morti, secondo gli osservatori per i diritti umani, molti dei quali tossicodipendenti e piccoli spacciatori di droga. Duterte è stato arrestato nel marzo dello scorso anno e trasferito nei Paesi Bassi in attesa del processo. Dela Rosa, invece, non si è mai visto in pubblico da novembre, prima di riapparire lunedì per partecipare a una votazione inaspettata che ha permesso ai fedelissimi di Duterte di conquistare il controllo del Senato.