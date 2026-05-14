Durante la menopausa molte cose nel corpo della donna possono cambiare: il metabolismo rallenta, il grasso si ridistribuisce verso l’addome, il rischio cardiovascolare sale, le emicranie possono intensificarsi, l’umore diventa meno stabile e il peso corporeo tende ad aumentare anche senza cambiamenti apparenti nelle abitudini alimentari. Per milioni di donne può rappresentare uno dei periodi più difficili da gestire sul piano della salute metabolica.

Ora, nuovi dati presentati al congresso europeo più importante nel campo dell’obesità, l’European Congress on Obesity tenutosi a Istanbul, suggeriscono che la semaglutide, il principio attivo di Ozempic e Wegovy, potrebbe offrire a queste donne benefici che vanno molto al di là del semplice calo di peso.

I risultati, presentati da Novo Nordisk all’ECO di Istanbul, emergono da un’analisi integrata che combina i dati dello studio clinico Step Up sulla gestione del peso, quelli dello studio Select sul rischio cardiovascolare e un ampio studio osservazionale su dati reali. Insieme disegnano un quadro che potrebbe cambiare l’approccio terapeutico all’obesità femminile nelle diverse fasi della vita riproduttiva, dal periodo premenopausale alla transizione verso la menopausa e oltre.

Cosa succede al corpo femminile in menopausa e perché il peso conta così tanto

Per capire la rilevanza di questi dati bisogna partire dalla biologia della menopausa e dal suo rapporto con il metabolismo. Con il calo degli estrogeni che caratterizza questa transizione, il corpo femminile subisce una serie di cambiamenti metabolici profondi che si intrecciano in modo difficile da separare. Il grasso, che nella fase fertile tende a distribuirsi prevalentemente su fianchi e cosce, si sposta progressivamente verso l’addome, dove assume la forma del cosiddetto grasso viscerale, ovvero quello che si accumula intorno agli organi interni.

Il grasso viscerale non è metabolicamente inerte come il grasso sottocutaneo: produce sostanze pro-infiammatorie, interferisce con la sensibilità insulinica, altera il profilo lipidico e aumenta il rischio di ipertensione, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari in modo molto più diretto rispetto al grasso periferico. La circonferenza vita, che è la misura più semplice e più accessibile per stimare l’accumulo di grasso viscerale, diventa in menopausa un indicatore di rischio cardiometabolico particolarmente rilevante.

A tutto questo si aggiunge il fatto che in menopausa molte donne sperimentano un peggioramento dell’emicrania, un aumento della tendenza alla depressione e un insieme di disturbi come vampate, insonnia e calo del benessere generale che influenzano pesantemente la qualità della vita. Fino a oggi, il trattamento dell’obesità in questa fase era gestito prevalentemente con consigli dietetici e comportamentali che per molte donne si rivelano insufficienti proprio perché i cambiamenti ormonali rendono la perdita di peso biologicamente molto più difficile.

I dati dello studio Step Up: perdite di peso che non si erano mai viste

I risultati più numericamente rilevanti presentati a Istanbul vengono dall’analisi post hoc dello studio Step Up, che ha valutato l’efficacia di semaglutide al dosaggio di 7,2 mg settimanale, superiore al dosaggio attuale di Wegovy, nelle donne con obesità nelle diverse fasi della menopausa.

Le donne in premenopausa hanno mostrato una perdita di peso media del 22,6% del peso corporeo iniziale, con una riduzione della circonferenza vita del 17,5%. Numeri che, per chiunque abbia familiarità con la letteratura sull’obesità, sono straordinari: le terapie farmacologiche precedenti alla semaglutide producevano in media perdite del 5-8%, e anche la versione attuale di Wegovy si attestava intorno al 14-15% negli studi clinici generali. Oltre quattro donne su dieci, precisamente il 41,4%, hanno raggiunto una perdita di peso pari o superiore al 25%, rispetto al placebo.

Le donne in perimenopausa e in postmenopausa hanno mostrato risultati leggermente inferiori ma comunque molto significativi: rispettivamente il 19,7% e il 19,8% di perdita di peso media, con riduzioni della circonferenza vita del 15,6% e del 15,3%. La differenza rispetto alle donne in premenopausa è biologicamente coerente con quello che si sa sugli effetti della menopausa sul metabolismo, ma la perdita rimane comunque molto superiore a qualsiasi altra opzione farmacologica disponibile. Alla fine delle 72 settimane di studio, quasi la metà delle donne in tutti i gruppi era passata dalle categorie di obesità alle categorie di sovrappeso o di normopeso, una transizione che ha implicazioni cliniche molto concrete in termini di riduzione del rischio complessivo.

Il cuore: i benefici cardiovascolari che vanno oltre il peso

Parallelamente ai dati sulla perdita di peso, i risultati presentati all’ECO mostrano che nelle donne con obesità trattate con semaglutide la riduzione del rischio di eventi cardiovascolari gravi come infarto e ictus è misurabile e significativa. Questo dato deriva principalmente dallo studio Select, lo stesso che aveva già mostrato una riduzione del 20% del rischio cardiovascolare nelle persone obese con malattia cardiaca preesistente, ora analizzato specificamente nella popolazione femminile nelle diverse fasi della vita riproduttiva.

La spiegazione meccanicistica è abbastanza chiara: la riduzione del grasso viscerale, misurata dalla diminuzione della circonferenza vita, si traduce in una riduzione dell’infiammazione sistemica che è uno dei principali motori del danno cardiovascolare. Meno grasso viscerale significa meno citochine pro-infiammatorie in circolo, migliore sensibilità insulinica, pressione arteriosa più controllabile e profilo lipidico più favorevole. In menopausa, dove la perdita della protezione estrogenica già di per sé aumenta il rischio cardiovascolare, agire su questi fattori con uno strumento efficace come la semaglutide potrebbe avere un impatto sulla salute a lungo termine delle donne che supera di molto il beneficio estetico della perdita di peso.

L’emicrania e la depressione: i benefici che nessuno si aspettava

Forse il dato più sorprendente e meno atteso tra quelli presentati a Istanbul riguarda l’emicrania. Tra le donne trattate con semaglutide è stata osservata una riduzione del carico dell’emicrania, ovvero della frequenza e dell’intensità degli attacchi, un effetto che non era tra gli obiettivi primari degli studi ma che emerge con una coerenza tale da non poter essere ignorato.

Il legame biologico tra obesità e emicrania è documentato da diversi anni. Le persone obese hanno un rischio più alto di sviluppare l’emicrania cronica, e l’infiammazione sistemica prodotta dal grasso viscerale è una delle ipotesi più accreditate per spiegare questo nesso. Anche le fluttuazioni ormonali della menopausa sono notoriamente tra i principali trigger degli attacchi emicranici nelle donne. Se la semaglutide riduce contemporaneamente il grasso viscerale e modula le risposte infiammatorie sistemiche, un effetto positivo sull’emicrania non è solo plausibile biologicamente ma diventa quasi atteso.

Allo stesso modo, i miglioramenti nei sintomi depressivi osservati in una parte delle donne del campione si inseriscono in un quadro coerente. L’infiammazione cronica ha un ruolo documentato nella patogenesi della depressione, e ridurla attraverso la perdita di peso e l’azione diretta della semaglutide sui recettori cerebrali del GLP-1 apre una prospettiva interessante su meccanismi antidepressivi indiretti che la ricerca dovrà approfondire.

Cosa significa tutto questo per le donne in menopausa

Mette Thomsen, group vice president e responsabile degli affari medici globali di Novo Nordisk, ha commentato i dati sottolineando come l’efficacia di semaglutide nelle donne nelle diverse fasi della menopausa vada oltre la perdita di peso, agendo anche sulle complicanze correlate all’obesità come le malattie cardiovascolari e la disfunzione metabolica, e aiutando ad affrontare i disturbi quotidiani come l’emicrania, la depressione e i sintomi della menopausa.

Questo cambio di prospettiva è forse l’aspetto più importante di tutta la vicenda. Finché si parla di semaglutide come di un farmaco per perdere peso, il dibattito si polarizza facilmente tra chi lo vede come una scorciatoia e chi lo considera una soluzione a un problema medico reale. Ma quando i dati mostrano che nelle donne in menopausa con obesità questo farmaco riduce il rischio di infarto, diminuisce la frequenza delle emicranie e migliora i sintomi depressivi, il frame cambia: non si parla più di estetica ma di prevenzione di malattie croniche in una fase della vita in cui le donne sono biologicamente più vulnerabili su più fronti contemporaneamente.

I limiti che non vanno dimenticati

L’entusiasmo per questi risultati deve però essere temperato da alcune considerazioni importanti che la corretta comunicazione scientifica impone di non omettere. I dati presentati all’ECO provengono in parte da analisi post hoc, cioè da analisi non pianificate inizialmente che cercano associazioni nei dati già raccolti, e in parte da studi osservazionali. Entrambe le tipologie hanno un valore scientifico reale ma non possono stabilire relazioni causali con la stessa solidità dei trial randomizzati controllati progettati fin dall’inizio per testare una specifica ipotesi.

Il dosaggio di 7,2 mg di semaglutide testato nello studio Step Up è superiore a quello attualmente disponibile in commercio con Wegovy, che arriva a 2,4 mg, il che significa che i risultati più impressionanti in termini di perdita di peso non sono ancora replicabili nella pratica clinica attuale. Novo Nordisk sta sviluppando formulazioni ad alto dosaggio, ma i tempi di approvazione regolatoria richiedono anni.

Il fatto che i dati siano stati presentati da un congresso e comunicati attraverso un comunicato stampa dell’azienda produttrice richiede di attendere la pubblicazione degli studi completi su riviste peer-reviewed prima di considerare i risultati definitivi. Nella storia della ricerca farmacologica, i risultati annunciati ai congressi hanno talvolta mostrato sfumature diverse dalla pubblicazione completa.

Un farmaco che sta ridefinendo l’approccio all’obesità femminile

Nonostante questi distinguo necessari, i dati presentati a Istanbul a Istanbul aggiungono un capitolo importante a una storia che si sta scrivendo velocemente. La semaglutide, nelle sue diverse formulazioni e dosaggi, sta progressivamente smettendo di essere semplicemente il farmaco che fa perdere peso per diventare qualcosa di più complesso e di più clinicamente significativo: un modulatore metabolico con effetti sistemici che la medicina sta ancora imparando a misurare e a comprendere nella loro totalità.

Per le donne in menopausa, che affrontano contemporaneamente i cambiamenti ormonali, il rischio cardiovascolare crescente, la difficoltà di gestire il peso e una serie di disturbi che compromettono la qualità della vita, avere uno strumento terapeutico con questo profilo di benefici rappresenta qualcosa di potenzialmente molto prezioso. Non una soluzione a tutto, non un farmaco da usare senza supervisione medica e senza le dovute valutazioni individuali, ma una opzione che la ricerca sta rendendo progressivamente più solida e più comprensibile.

Le prossime pubblicazioni degli studi completi diranno se i numeri presentati a Istanbul reggono alla peer review. Se lo faranno, le linee guida sul trattamento dell’obesità in menopausa potrebbero cambiare in modo significativo nei prossimi anni.

Questo articolo ha scopo informativo e divulgativo. La semaglutide è un farmaco soggetto a prescrizione medica. Per qualsiasi valutazione relativa al trattamento dell’obesità o ai sintomi della menopausa, rivolgiti sempre al tuo medico specialista.