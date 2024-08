Tuffo quasi fatale: bimbo tedesco si frattura tre vertebre, salvato da una tetraplegia (paralisi)

Un tuffo sfortunato mentre giocava nel mare cristallino del litorale di Porto Frailis, in Ogliastra, stava per trasformare la sua vacanza in un dramma.

Soltanto la prontezza dei soccorsi e la gestione del piccolo paziente da parte del pronto soccorso dell’ospedale N.S. della Mercede di Lanusei ha salvato il bimbo da una tetraplegia. Ora sta meglio ed è tornato nella sua casa di Brema, in Germania, insieme alla famiglia.

All’ospedale N.S. della Mercede di Lanusei

L’incidente è accaduto nei giorni scorsi nella spiaggia di Arbatax (frazione di Tortolì). Il piccolo si trovava al mare con i genitori: a causa di un tuffo, ha sbattuto il capo contro il fondale.

Il piccolo è stato immobilizzato e trasportato all’ospedale Nostra Signora della Mercede, dove sono state effettuate una visita neurologica e una ortopedica. Gli esami hanno riscontrato la frattura di tre vertebre cervicali all’altezza del collo.

I medici di Lanusei, attraverso un sistema di visualizzazione delle immagini a distanza, hanno avuto un consulto dai colleghi con la Neurochirurgia del Brotzu di Cagliari e si è deciso di trattare il paziente a Lanusei dove è rimasto per 5 giorni per poi tornare a Brema. Per lui solo uno spavento e la prescrizione di portare il collare per un po’ di tempo.