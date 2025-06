Una turista britannica è morta di rabbia dopo essere stata “graffiata” da un cane in Marocco. Yvonne Ford, 59 anni, di Barnsley, nel South Yorkshire, ha avuto un lieve contatto con un cucciolo randagio durante una vacanza nel paese nordafricano lo scorso febbraio. Poche settimane fa si è sentita male, come ha spiegato la sua famiglia via social: “Due settimane fa si è ammalata, iniziando con un mal di testa che le ha impedito di camminare, parlare, dormire e deglutire. Questo l’ha portata al decesso”.

La turista “è stata graffiata leggermente da un cucciolo in Marocco a febbraio”, spiegano i familiari, che aggiungono: “All’epoca, non pensava che potesse causare alcun danno e non ci ha dato molta importanza”. Invece la patologia si è poi manifestata al rientro a casa. La signora Ford ha ricevuto la diagnosi al Barnsley Hospital dopo il suo ritorno nel Regno Unito, ha confermato l’ente ospedaliero, come spiega la BBC, ed è stata successivamente trasferita al Royal Hallamshire Hospital di Sheffield. È morta l’11 giugno e sul caso della sua morte è stata aperta un’inchiesta.

L’importanza della vaccinazione

La rabbia nel 99% dei casi è provocata dal morso di un cane ed è presente in tutti i continenti ad eccezione dell’Antartide, con il 95% delle morti (il 40% delle quali riguarda i bambini di meno di 15 anni), che avviene in Africa e Asia. Una volta che i sintomi appaiono, ricorda l’Oms, il virus uccide praticamente nel 100% dei casi. Per questo è necessario vaccinare i cani e anche le persone, nel caso facciano lavori a rischio che portano a contatto con animali potenzialmente infetti o si debba viaggiare in zone dove la malattia è molto presente.