Non solo guidava ubriaco e senza patente, ma quando la polizia locale ha provato a fermarlo, lui ha anche aggredito gli agenti, che lo avevano raggiunto, dopo il suo tentativo di fuga. Protagonista della vicenda un ragazzo di 27 anni, fermato a Ospitaletto, in provincia di Brescia, il 18 dicembre 2025.

In base a quanto ricostruito da BresciaToday il giovane si era messo alla guida della sua auto sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Forse per questo non si è fermato al segnale di stop imposto dagli agenti, che lo hanno quindi inseguito. Tallonato dalla pattuglia, il ragazzo ha abbandonato l’auto e tentato la fuga a piedi. Fermato dalla polizia, si è reso protagonista di una colluttazione e uno degli agenti è rimasto ferito. Per il ragazzo sono scattate le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.