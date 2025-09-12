Un uomo di 38 anni, visibilmente ubriaco, ha scatenato il caos in un locale di Assisi, in provincia di Perugia. L’uomo avrebbe iniziato con dei commenti di troppo nei confronti di una cameriera. Tentando di attirare l’attenzione dei presenti, ha poi alzato i toni. Il proprietario del locale ha tentato di allontanarlo, ma il 38enne è riuscito ad aggirarlo raggiungendo la cameriera. Infine, l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. Pochi minuti dopo, l’uomo ha rotto anche una bottiglia di vetro iniziando a minacciare i clienti del locale.

Le minacce ai clienti

L’uomo ha minacciato i clienti con un bottiglia e poi ha lanciato contro di loro uno sgabello di ferro. Dopo un primo momento di preoccupazione, il titolare del locale e alcuni clienti sono riusciti a fermarlo, bloccandolo fino all’arrivo della polizia. Da quanto emerso, il 38enne aveva già numerosi precedenti per lesioni personali e rissa, tutti avvenuti all’interno di locali pubblici.

Dopo le denunce dei titolari e della dipendente, la polizia ha esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza. Il questore di Perugia ha infine emesso nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione dell’avviso orale avviando la procedura per l’emissione del divieto di accesso ai locali pubblici.