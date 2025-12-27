Lunedì 22 dicembre 2025 la polizia di Vadaj, ad Ahmedabad (India) ha arrestato un ventunenne con l’accusa di aver ucciso brutalmente un gatto dopo che, secondo quanto riferito, questo avrebbe attaccato la moglie incinta di sei mesi, la quale il giorno prima aveva offerto del latte al micio. L’incidente è venuto alla luce dopo che un video inquietante dell’uccisione del felino è diventato virale sui social media, scatenando l’indignazione di molti.

Secondo la polizia, in seguito all’aggressione del gatto la donna avrebbe sviluppato complicazioni di salute. Infuriato per l’accaduto, il marito, insieme ad altre due persone, avrebbe portato il micio in un terreno aperto di proprietà dell’Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) e lo avrebbe ucciso brutalmente. Il filmato mostra anche l’imputato che prende a calci l’animale e si mette in posa per le foto accanto al corpo esanime del gatto.