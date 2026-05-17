Nuove terapie antitumorali e simulazioni del funzionamento dei farmaci con computer quantistici: è il risultato ottenuto da Algorithmiq, startup di algoritmi quantistici vincitrice della sfida Quantum for Bio. Co-fondata da Sabrina Maniscalco, la società trasferisce la sede a Milano e annuncia un finanziamento da 18 milioni di euro, record in Italia nel settore.

“Il nostro software quantistico – ha detto Maniscalco – rende i computer quantistici effettivamente utili, e siamo lieti di portare questo messaggio a livello globale dalla nostra nuova sede di Milano”. Lo sviluppo dei computer quantistici è ancora oggi dominato dall’hardware: “ora la questione si sta spostando da chi riesce a costruire la macchina più grande a chi riesce a far sì che queste macchine abbiano un impatto reale. Questa sfida si colloca all’incrocio tra scienza, software ed esecuzione industriale, ed è sempre più qui che potrebbe risiedere il vero vantaggio competitivo”, ha aggiunto Maniscalco.

Il risultato è stato confermato dalla sfida Quantum for Bio promossa da Wellcome Leap. Il trasferimento a Milano coincide con un round da 18 milioni guidato da United Ventures e Cassa Depositi e Prestiti, che porta il totale raccolto a 36 milioni di euro. “È particolarmente prezioso quando la traiettoria di un’azienda invia un segnale più ampio su dove si può costruire l’innovazione”, ha aggiunto Tommaso Calarco, presidente del Quantum Community Network.