Un dramma familiare ha sconvolto Napoli nelle prime ore del mattino. Tra le 2:30 e le 2:45, in via Sant’Arcangelo a Baiano, nel quartiere Vicaria-Mercato, una lite domestica è degenerata in tragedia. Una donna ha colpito mortalmente con un coltello il marito 59enne, dopo essere stata ferita da lui con la stessa arma. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito per difendersi da un’aggressione improvvisa.

Dopo l’accoltellamento, la donna ha chiamato i soccorsi con prontezza. Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie dell’Upg e del Commissariato Decumani della polizia, insieme al personale sanitario. La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Vecchio Pellegrini. Nonostante le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Intanto, le autorità hanno aperto un’indagine per stabilire la dinamica esatta dei fatti e chiarire la posizione della donna.

La ricostruzione e le indagini

La tragedia si è consumata tra le mura domestiche, in un’abitazione situata nel cuore del quartiere. La versione fornita dalla donna parla di un’aggressione del marito, che l’avrebbe ferita con un coltello durante un violento litigio. Nel tentativo di difendersi, lei avrebbe reagito colpendolo a morte. La dinamica è ora oggetto di verifica da parte della Squadra Mobile e della Procura di Napoli.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali precedenti di violenza familiare. Le prime ipotesi pendono verso la legittima difesa, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Intanto, la donna resta sotto osservazione medica, mentre le autorità attendono di chiarire la sua posizione giudiziaria.

Il ruolo della figlia e le conseguenze

A rendere il quadro ancora più drammatico è la presenza della figlia della coppia. La minore, secondo fonti locali, avrebbe assistito all’intera scena, subendo un trauma di forte impatto emotivo. È stata immediatamente affidata ai servizi sociali, che stanno valutando la necessità di un supporto psicologico specifico.

Parallelamente, la Procura sta esaminando il contesto familiare, verificando se in passato si siano verificati episodi di violenza o conflitti segnalati alle autorità. La comunità del quartiere Vicaria-Mercato resta scossa da una vicenda che mette ancora una volta in evidenza la fragilità dei rapporti familiari segnati da tensioni e violenze.