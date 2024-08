Uccide la moglie e il figlio disabile poi si toglie la vita: il secondo omicidio-suicidio in poche ore

Un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio disabile e la moglie a Rivalta Bormida in provincia di Alessandra. Luciano Turco, questo il nome dell’uomo, si è poi tolto la vita. I Carabinieri hanno trovato i tre cadaveri nella casa di famiglia in via Oberdan. Quello del figlio era sulla sedia a rotelle. La moglie si chiamava Giuseppina Rocca e aveva 66 anni. Il figlio, Daniel, 44enne, era costretto su una carrozzina da venti anni per via di un incidente.

Il secondo omicidio-suicidio in poche ore in Piemonte

Si tratta della seconda tragedia che accade in Piemonte in poche ore. Nella giornata di ieri, lunedì 19 agosto, a Collegno un uomo di 82 anni, Francesco Longhitano, ha ucciso a colpi di pistola la moglie, Anna Lupo, 81 anni, in pieno giorno di fronte al Municipio sparando contro la donna ben tre colpi di pistola.