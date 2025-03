Un crimine di violenza inaudita ha sconvolto la cittadina di Auxerre, nel centro della Francia. Un uomo di 38 anni e una donna di 31 sono stati condannati per aver ucciso il loro cane, un dogo argentino, in modo crudele. Lui dovrà scontare 18 mesi di prigione, mentre lei ha ricevuto una condanna a due anni. Il tribunale ha riconosciuto l’episodio come un “atto di barbarie”, così definito anche dalle parti civili.

Una scena raccapricciante

I fatti risalgono al 2 maggio dello scorso anno. La polizia è intervenuta nell’abitazione della coppia dopo una segnalazione per violenza domestica. Al loro arrivo, gli agenti si sono trovati davanti a una scena scioccante: il cane era stato accoltellato e poi decapitato con una motosega. La coppia, in evidente stato di ebbrezza, non ha cercato di negare l’orrore, dichiarando di aver agito per vendicare la morte di un gatto, che ritenevano fosse stato ucciso dal cane.

Un contesto di degrado

Secondo le indagini, la donna avrebbe sferrato le coltellate e l’uomo avrebbe completato l’atroce gesto con la motosega. La loro abitazione, di soli 80 metri quadrati, ospitava numerosi animali e i due avevano l’intenzione di avviare un allevamento domestico. Tuttavia, la situazione era già critica: la donna era in cura per disturbi psichici, mentre l’uomo aveva problemi di abuso di alcol e droga. Durante gli interrogatori, hanno ammesso di aver consumato un litro di vodka e due litri di birra prima dell’episodio.

Una condanna con riduzione della pena

Gli avvocati delle associazioni animaliste, tra cui la Fondazione Brigitte Bardot, hanno definito il crimine di “brutalità inaudita”, sottolineando che è la prima volta in Francia che si registra la decapitazione volontaria di un cane. L’avvocato della donna ha cercato di invocare attenuanti, facendo leva sui problemi di salute mentale e sulla dipendenza dall’alcol, ma senza successo. Sebbene la pena massima prevista fosse di cinque anni, ai due è stata concessa una riduzione della detenzione, con un periodo trasformato in libertà vigilata.