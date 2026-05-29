Uccise il marito colpendolo in testa con un ciocco di legno con cui lui stesso la stava minacciando. Per lei, Irma Forte, oggi 70enne, il pm Marco Gaeta ha chiesto una condanna a 24 anni. La donna alla vigilia di Natale del 2022 uccise il marito, Carlo Giancola, 72 anni, nella loro casa a Santa Maria del Molise (Isernia).

Oggi in Corte d’Assise a Campobasso è in corso l’ultima udienza del processo. La sentenza è attesa nel pomeriggio. Per la difesa di Forte l’imputata sarebbe stata esasperata da decenni di maltrattamenti e avrebbe reagito a un’aggressione, ma l’accusa contesta l’omicidio volontario. Lei confessò il fatto subito dopo aver agito.