na fuga di gas ha provocato un’esplosione che ha distrutto un complesso residenziale di due piani. È accaduto a Dallas nel quartiere di Oak Cliff: la deflagrazione ha ucciso tre persone tra cui una bambina e ne ha ferite diverse altre. I lavori di salvataggio proseguono dato che ci sono ancora delle persone disperse. Un video diffuso dai pompieri e ripreso da un drone mostra le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di Dallas Fire-Rescue che erano già state chiamate per la perdita di gas poco prima dello scoppio. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione è avvenuta a causa dal danneggiamento di una condotta del gas naturale provocata da una ditta esterna impegnata in alcuni lavori.