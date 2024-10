Ucciso con un colpo alla tempia nel suo furgone, la morte di Beni è un mistero

Sarebbe stato un vero e proprio agguato quello in cui è stato ucciso nella serata di domenica 6 ottobre Beni Arshiaj, un uomo di 37 anni. L’uomo è stato ucciso intorno alle 21 a Pisa con un colpo di pistola alla tempia mentre era a bordo del suo furgone.

Ucciso nel suo furgone con un colpo di pistola

L’omicidio è avvenuto nella frazione di Oratorio: l’uomo era appena rientrato a casa ed aveva parcheggiato il suo furgone, quando è stato ucciso. Il mezzo era ancora in moto all’arrivo della Polizia, a cui sono state affidate le indagini coordinate dal sostituto procuratore Egidio Celano. Sul posto sono stati trovati cinque bossoli di pistola calibro 22, ma solo un proiettile sarebbe andato a segno, un colpo mortale alla tempia. L’uomo era incensurato e padre di due figli piccoli: uno dei due, a quanto pare, avrebbe assistito all’omicidio del padre.

Sconvolti i cittadini del quartiere Oratorio

Nella frazione di Pisa in cui è avvenuto il fatto stava per partire una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario. Diversi testimoni hanno i colpi di pistola. Sconvolto il quartiere di Oratorio: la processione è stata sospesa. Sui social il parroco scrive: “Al suono gioioso delle campane si è mischiato lo scoppio freddo di colpi mortali. Non abbiamo fatto la nostra processione stasera, e siamo tornati alle nostre case velocemente, frastornati, stupiti, incuriositi, spaventati…”.