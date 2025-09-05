Silvio Fossaluzza, pensionato di 78 anni, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre guardava la pioggia dal muretto di casa. Il drammatico incidente è avvenuto a Francenigo, nel Trevigiano. Il figlio Francesco, interrogandosi su come possa essere accaduta una cosa del genere, ha raccontato: “Mio padre si sedeva sempre lì, sul muretto accanto al canale dove martedì pomeriggio è stato colpito da un fulmine. Passava molto tempo in quel punto, guardando attorno all’albero per controllare che non vi fossero foglie a terra. In quel caso si alzava e le raccoglieva: tutto per tenere in ordine il cortile, quello che lui chiamava il suo paradiso. E noi spesso ci sedevamo con lui. Se fosse accaduto la sera prima, infatti, sarei morto anch’io. È stata una fatalità incredibile a cui non riusciamo a dare un significato”.

“Sbalzato in un canale”

Il racconto del figlio prosegue: “Il fulmine l’ha colpito e l’ha sbalzato nel canale e in acqua, a qualche metro di distanza. Era uscito per guardare il temporale, che si stava allontanando. La saetta ha toccato l’albero, poi ha scalfito il cemento del muretto “. Il figlio ha poi sottolineato la presenza di due evidenti solchi sulla superficie: “Lì ci sono componenti in ferro e forse per questo il fulmine l’ha attraversato prima di scaricarsi in acqua”.

Il temporale non ha mai raggiunto Francenigo. Eppure, quell’unico fulmine è stato seguito da un tuono profondo che tutti in paese hanno sentito chiaramente. La moglie di Silvio, Rinalda, con cui era sposato da 51 anni, dopo aver sentito il tuono si è precipitata in cortile, dove ha chiamato più volte il marito. Dopo essersi affacciata dal muretto, lo ha visto in acqua. In aiuto è arrivato un cugino e subito dopo i vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Per Silvio, però, non c’era più nulla da fare.