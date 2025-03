Tra il 19 e il 26 marzo, il ristorante Cracco, situato in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, è stato teatro di diverse proteste da parte degli attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione. Dopo aver consumato all’interno del locale, gli attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta “Ultima Generazione – Il Giusto Prezzo”, per poi sedersi a terra e occupare la sala opponendo resistenza passiva.

Atti vandalici e provvedimenti

Il 23 marzo, oltre alla protesta, alcuni attivisti hanno imbrattato gli arredi del ristorante, suscitando l’intervento delle forze dell’ordine. In seguito agli episodi, il questore di Milano, Bruno Megale, ha adottato diversi provvedimenti: sette avvisi di avvio del Foglio di Via obbligatorio, due Fogli di Via obbligatori e undici Dacur (divieto di accesso ai locali pubblici), colpendo un totale di dodici persone.