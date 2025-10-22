Ultime da Garlasco: non sarebbe di Andrea Sempio lo scontrino del parcheggio di piazza Sant’Ambrogio di Vigevano. La rivelazione che smonterebbe l’alibi dell’amico di Marco Poggi l’hanno raccolta nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla procura di Pavia (ne riferiscono oggi Corriere della Sera, Repubblica e Stampa).

Un testimone finora mai audito

li inquirenti che indagano su Sempio con l’accusa di concorso nell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco avrebbero rintracciato un testimone, mai sentito finora, che a verbale ha spiegato di avere una conoscenza diretta del fatto che a Sempio quel tagliando sarebbe stato fornito.

E che quindi non sarebbe stato lui a ritirare alle 10,18 del 13 agosto 2007 dal parchimetro il biglietto della sosta da un euro.

Se il racconto, su cui sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, fosse vero – sottolineano i giornali – cadrebbe di conseguenza la versione di Sempio e dei genitori per i quali la mattina dell’omicidio l’allora 19enne non fosse a Garlasco, ma fosse andato in auto in libreria a Vigevano.

Il biglietto – secondo la difesa – era stato conservato per un anno dalla madre, e mostrato ai carabinieri di Vigevano in occasione di un interrogatorio.