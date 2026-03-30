Un ragazzo di 14 anni è stato investito questa mattina, lunedì 30 marzo, davanti a una scuola nel quartiere Infernetto, a Roma. Il giovane, travolto da un suv guidato da un 22enne, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù, ma non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto quando il veicolo, una Volkswagen T-Cross, è uscito di strada finendo contro la recinzione dell’istituto comprensivo Mozart. Il ragazzo si trovava sul marciapiede insieme ad altri coetanei, diretti verso la palestra scolastica. Sul posto la Polizia Locale ha effettuato i rilievi per chiarire le cause dell’accaduto.