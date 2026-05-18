Traghetti sempre più costosi per le vacanze estive degli italiani. Secondo l’Osservatorio nazionale Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto il prezzo medio di un viaggio via mare per una famiglia composta da due adulti e un bambino è aumentato rispetto allo scorso anno del 15% per chi sceglie la poltrona e del 18% per chi opta per la cabina.

Tra le tratte analizzate, il rincaro più significativo riguarda il collegamento Livorno-Olbia, che registra un incremento del 29% rispetto al 2025. La tratta più onerosa resta invece la Livorno-Palermo: per un nucleo familiare con auto al seguito il costo arriva a 946,50 euro in poltrona e a 1.484,90 euro in cabina, considerando andata e ritorno.

L’analisi evidenzia inoltre un forte aumento su base stagionale: confrontando i prezzi di maggio 2026 con quelli previsti per agosto, le tariffe risultano mediamente superiori dell’82% per la poltrona e del 78% per la cabina.

Secondo Federconsumatori, tra le principali cause dei rincari “vi è certamente l’aumento del costo del carburante, fortemente influenzato dalle tensioni geopolitiche internazionali e dal conflitto in Medio Oriente”, ma l’associazione sottolinea anche la necessità di interventi: “sono necessari interventi urgenti per evitare che siano ancora una volta i cittadini a pagare il prezzo più alto”.