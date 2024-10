Un bambino che si lamentava di sentire un cattivo odore da due anni aveva una vite incastrata nel naso

Un bambino cinese di 7 anni, che da due anni avvertiva un misterioso cattivo odore, che ci crediate o no aveva una vite di metallo incastrata nella narice sinistra. Ma andiamo con ordine.

La storia incredibile

Il bambino, che vive a Jiaozuo, nella provincia cinese di Henan, ma di cui non si conosce l’identità, per due anni ha raccontato ai genitori di percepire un cattivo odore. Tuttavia, né loro né nessun altro riusciva a capire di cosa si trattasse. Infatti, nessuno sentiva nulla. Così, secondo quanto raccontano i giornali cinesi, per molto tempo genitori, parenti e amici hanno semplicemente ignorato le sue lamentele, finché, stufi, hanno deciso di portarlo da un medico.

E il dottore, dopo un esame delle narici, ha scoperto che il povero ragazzo aveva una misteriosa massa nera nel naso, una scoperta poi confermata da una TAC alla testa. Dalla TAC non è stato possibile identificare con certezza l’oggetto, ma era evidente che si doveva intervenire: la vite, infatti, era così profondamente penetrata nella cavità nasale che i dottori temevano che il pus potesse causare un’infezione.

Dopo aver consultato i genitori e ottenuto il loro consenso, uno specialista otorinolaringoiatra alla fine ha deciso di operare il ragazzo. Sempre secondo i racconti dalla Cina, il medico ha provato tre strumenti diversi prima di riuscire finalmente a rimuovere l’oggetto dal naso del bambino. L’oggetto era coperto da diversi strati di secrezioni nasali e pus secco, quindi inizialmente nessuno riusciva a identificarlo, ma una volta pulito, i dottori hanno capito che si trattava di una vite di metallo. Il bambino, raccontano, ora si è ripreso completamente e, stranamente, non percepisce più il cattivo odore che lo aveva afflitto per tanto tempo.