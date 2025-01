Nella città di Karlsruhe, in Germania, è apparso un volantino elettorale del partito di estrema destra AfD che ha generato forti polemiche. Il volantino, camuffato da biglietto aereo, è stato inviato ai cittadini con cognomi stranieri e passati migratori. La destinazione? Un generico “paese sicuro”. La data di partenza indicata coincide con il giorno delle elezioni federali del 23 febbraio, in cui si voterà per il nuovo cancelliere.

Il messaggio dell’AfD: deportazioni in caso di vittoria

Il biglietto simboleggia il programma dell’AfD, guidato da Alice Weidel, che propone la deportazione di massa dei migranti. Il partito sostiene che in Germania non ci sarà più posto per chi ha trovato accoglienza, come i rifugiati siriani che, secondo l’ultradestra, dovrebbero tornare in Siria dopo la fine del regime di Assad. L’iniziativa è stata pubblicizzata anche durante il congresso federale dell’AfD in Sassonia, dove è stato distribuito il volantino.

La reazione pubblica e l’indagine della polizia

La polizia di Karlsruhe ha avviato un’indagine per incitazione all’odio. I volantini, tra i 20 e i 30mila, includono un QR code che rimanda al sito ufficiale dell’AfD locale. Il consigliere comunale del partito, Oliver Schnell, ha dichiarato che l’iniziativa è perfettamente legale e rappresenta le richieste elettorali del partito. Non è chiaro quanti cittadini con background migratorio abbiano ricevuto il volantino.

La condanna del governo tedesco

Il governo tedesco ha espresso il proprio dissenso tramite il portavoce Steffen Hebestreit, che ha definito la campagna “di cattivo gusto”. Ha inoltre incoraggiato i cittadini a manifestare pubblicamente indignazione contro simili iniziative discriminatorie, sottolineando che eventuali misure penali saranno valutate dalle autorità competenti.