Un’agenzia di pompe funebri ha rilasciato delle scuse davvero insolite, dopo che una salma è caduta dal carro funebre in pieno traffico. L’episodio, tra il curioso e lo spaventoso, è accaduto a Stalowa Wola, in Polonia.

Un cadavere cade dal carro funebre in pieno traffico

Un uomo stava guidando la propria auto nel traffico, lungo una strada a Stalowa Wola, in Polonia. All’improvviso un telo si è appoggiato sul parabrezza della sua macchina. Quando il telo è scivolato, l’uomo ha notato un corpo disteso sulla strada e per un attimo ha temuto di aver investito una persona. I media locali hanno riportato la notizia, evidenziando il fatto che la salma in strada fosse caduta da un carro funebre. Un episodio tanto insolito quanto agghiacciante.

Le dichiarazioni dell’agenzia di pompe funebri

La società che ha trasportato la salma, la Hades Funeral Services, ha rilasciato una dichiarazione in cui si assume la responsabilità dell’incidente, attribuendo la causa a un guasto tecnico del carro funebre.

“È con profondo rammarico che vi informiamo che a seguito di un imprevisto guasto tecnico della serratura elettrica del portellone posteriore del carro funebre, durante il trasporto della salma del defunto si è verificato un evento sfortunato che non riflette gli elevati standard della nostra azienda, la nostra profonda empatia verso le famiglie dei defunti e il rispetto che mostriamo sempre ai defunti”, ha scritto la società in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web. Si è scusata, poi,con “tutti coloro che sono rimasti delusi e turbati da questo evento”.