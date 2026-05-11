Un cliente di una pizzeria di Torre a Mare, un quartiere centrale e turistico di Bari, dopo aver mangiato una pizza ha trovato un sovrapprezzo non eccessivo, ma decisamente inaspettato, sullo scontrino. Il cliente si è visto addebitare un supplemento da un euro per l’aggiunta di basilico sulla Margherita. AL di là della cifra richiesta la questione è diventato un nuovo caso sui social, con la foto del conto che è stata condivisa online.

Come era prevedibile, lo scatto ha attirato molti commenti, con diversi utenti che hanno fatto notare come il basilico venga già di norma messo sulla Margherita, trovando quindi assurdo pagarlo come extra. Qualcuno ha scherzato consigliando al cliente di “portarselo da casa” la prossima volta. Altri hanno invece raccontato episodi simili avvenuti nello stesso locale, con supplementi considerati eccessivi per ingredienti semplici. Se la pizza costa già 7 euro da menu, hanno osservato diversi utenti, tanto varrebbe indicarne direttamente 8 evitando così sorprese finali.