Ad Ostia, sul litorale romano, una cliente di un ristorante-stabilimento ha denunciato di aver pagato un euro per la semplice ricarica del cellulare. L’episodio, avvenuto lungo le spiagge della Capitale nell’estate segnata dal caro-ombrelloni, ha suscitato discussioni accese sui social e nei gruppi di quartiere. La donna ha raccontato pubblicamente la sua esperienza, spiegando di frequentare lo stabilimento da circa un mese.

“Ho chiesto allo stabilimento di ricaricare il telefono perché completamente scarico”, ha scritto la donna. Le è stato risposto che “per 30 minuti erano 50 centesimi”. La cliente allora è andata a riprendere il suo dispositivo dopo “dopo 42 minuti”, trovando uno scontrino da un euro: “Credo che con questo abbiamo toccato il fondo”, ha commentato.

Sui social c’è anche però chi difende lo stabilimento: “Il gestore ha comunicato quanto le sarebbe costata la ricarica del dispositivo e la signora in questione l’ha accettato, quindi non capisco tutto questo stupore. In tutto questo, ha anche emesso regolare scontrino”.