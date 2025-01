Un matrimonio minato da 30 anni di differenza di età è finito in tragedia, lui morto lei in carcere per 20 anni: così è finita la storia d’amore tra Ashley e Doug Benefield sposati dopo essersi conosciuti appena per 13 giorni, nonostante i 30 anni di differenza.

Ashley Benefield, l’ex ballerina colpevole di omicidio colposo per aver ucciso il marito separato in quella che lei ha definito legittima difesa, è stata condannata a 20 anni di carcere più 10 anni di libertà vigilata, afferma il Guardian.

La CBS ripercorre le tappe di una storia d’amore finita male.

Ashley Byers incontrò Doug Benefield a una cena in Florida nell’agosto del 2016 e tra loro scattò subito la scintilla. Ashley aveva 24 anni ed era un’ex ballerina e modella di costumi da bagno.

L'evento faceva parte della campagna presidenziale di Donald Trump e Ashley, allora 24enne, lavorava nel suo ufficio elettorale. Ex ballerina e modella di costumi da bagno, studiava danza da quando aveva otto anni e aveva abbandonato la scuola per lavorare con il Maryland Youth Ballet. Ma a 21 anni la sua carriera di ballerina non era ancora decollata e insegnava danza.

Doug, allora 54enne, era un ufficiale di volo della marina in pensione che viveva a Charleston, nella Carolina del Sud, dove lavorava come consulente per la sicurezza.

Matrimonio con segreti

Doug aveva 54 anni e lavorava come consulente per aziende tecnologiche e appaltatori governativi. La coppia si sposò 13 giorni dopo nella loro città natale di Charleston, nella Carolina del Sud, davanti a pochissimi invitati.

Doug non disse a Eva, la figlia quindicenne avuta dal suo precedente matrimonio, che lui e Ashley si erano sposati. La madre di Eva, Renee, era morta nove mesi prima a causa di una malattia cardiaca non diagnosticata.

Durante una discussione con Ashley a proposito di Eva, Doug sparò contro il soffitto della cucina.

Ma Doug continuò a sostenere Ashley nel suo sogno di fondare una compagnia di balletto a Charleston. L’American National Ballet sarebbe una sede più inclusiva per i ballerini considerati non convenzionali.

Mentre erano impegnati a fondare la compagnia di balletto, Ashley rimase incinta. Iniziò a soffrire di nausea e tornò in Florida affinché sua madre potesse prendersi cura di lei.

Un mese dopo, nel settembre 2017, Ashley e sua madre tornarono a Charleston. Raccolse le sue cose e lasciò un biglietto di rottamazione. Ashley ha definito Doug “possessivo” e “controllante”. Ha scritto che l’incidente in cui Doug ha sparato contro il soffitto, insieme ad altri comportamenti pericolosi, l’hanno fatta temere per la sua vita e per l’incolumità del suo bambino non ancora nato.

Lei accusa: ha sparato

Ashley ha quindi informato le autorità dell’incidente con l’arma. I servizi di tutela dell’infanzia hanno indagato e interrogato Eva. Doug è stato valutato da uno psicologo e alla fine è stato scagionato.

Ashley ha anche affermato che Doug ha avvelenato lei e la sua prima moglie, Renee. L’autopsia di Renee afferma che è morta di sclerosi coronarica, una patologia cardiaca.

Dopo che Ashley presentò i documenti in tribunale per tenere Doug lontano da lei e dalla figlia, un giudice intervenne sul caso. Ha scoperto che “non esiste una sola scintilla di prova credibile che la Sig.ra Benefield sia mai stata avvelenata o abbia sofferto di qualche malattia o veleno”.

Doug e Ashley sembrano essersi lasciati alle spalle le loro divergenze e si sono riconciliati per gran parte del 2019. I due hanno trascorso del tempo insieme con la figlia

Nell’agosto 2019, Ashley si è presentata per accompagnare la figlia; indossava quello che Doug pensò fosse un anello di fidanzamento. Doug assunse un investigatore privato, il quale disse che Ashley si vedeva con un’altra. Doug ha chiesto il divorzio. Ashley lo ha poi accusato di aver abusato fisicamente e sessualmente della loro figlia. Doug ha negato le accuse e il CPS non ha trovato prove di abusi.

Nell’estate del 2020, Ashley e Doug si sono riconciliati di nuovo all’improvviso e hanno annunciato che si sarebbero trasferiti nel Maryland con la figlia e la madre di Ashley. Il 27 settembre 2020, Doug stava caricando un furgone U-Haul con i beni della famiglia.

Quella notte un vicino chiamò il 911 per segnalare una sparatoria avvenuta in casa. Ashley si era recata a casa sua con una pistola calibro 45 in mano e aveva dichiarato che Doug l’aveva aggredita e che lei gli aveva sparato. Doug morì un’ora dopo in un ospedale locale.

Ashley è stata arrestata il 4 novembre 2020 e accusata di omicidio di secondo grado. Si è dichiarata non colpevole e ha pagato la cauzione poche settimane dopo. Il 30 luglio 2024, Ashley Benefield è stata dichiarata colpevole di omicidio colposo con arma da fuoco per l’omicidio a colpi di arma da fuoco del suo ex marito Doug Benefield.

Il 3 dicembre 2024, Ashley Benefield è stata condannata a 20 anni di carcere, a cui seguiranno 10 anni di libertà vigilata.

Ashley Benefield, 33 anni, ha sparato a suo marito, Doug Benefield, 58 anni, nella sua casa in Florida il 27 settembre 2020. Il circo mediatico e il processo successivi, soprannominati il ​​”processo del cigno nero”, hanno lasciato molti a chiedersi se l’atto fosse intenzionale o per legittima difesa.

Ashley Benefield, inizialmente accusata di omicidio di secondo grado, ha testimoniato in tribunale che suo marito era violento e autoritario e che i suoi numerosi tentativi precedenti di cercare protezione dalle autorità erano rimasti inascoltati.

Ha affermato di aver chiesto ingiunzioni nel 2018 e nel 2020 per impedire al marito di vedere il loro bambino, accusandolo di abusi. Non furono mosse accuse penali a Doug Benefield e il caso contro di lui era ancora in corso al momento della sua morte.

Durante il processo, gli avvocati della difesa hanno inoltre mosso due accuse di cattiva condotta da parte dei giurati. Una era a favore di un giurato che, secondo loro, non aveva rivelato informazioni che suggerissero un possibile pregiudizio, mentre un’altra accusava un giurato di aver trasmesso informazioni sul processo tramite cellulare. Matthew Whyte, giudice del tribunale circondariale, ha respinto entrambe le ipotesi.

Il giorno in cui Ashley Benefield sparò al marito, testimoniò di una lite in cui riteneva che lui stesse cercando di ucciderla in casa sua. Ha affermato che Doug Benefield le ha impedito di andarsene, si è avvicinato a lei e l’ha colpita al volto mentre lei gli puntava la pistola, temendo per la propria vita.

Suzanne O’Donnell, il pubblico ministero, ha sostenuto che le prove fisiche della sparatoria, tra cui la ferita mortale da arma da fuoco che si estendeva da un lato all’altro del corpo di Doug Benefield, e non la parte anteriore, contraddicevano la testimonianza di Ashley Benefield. O’Donnell ha accusato Benefield di “esibire” un reclamo in aula e ha affermato che uccidere il marito era il modo in cui Benefield intendeva raggiungere il suo obiettivo finale: ottenere l’affidamento esclusivo del figlio.

Ashley Benefield è stato assolto dall’accusa di omicidio, ma è stato accusato di omicidio colposo, un reato minore che prevedeva una pena massima di 30 anni. All’udienza di martedì, secondo quanto riferito, è rimasta impassibile mentre le veniva letta la punizione.

I parenti di Doug Benefield hanno dichiarato durante l’udienza che la sentenza è stata giusta e che non hanno mai creduto che Ashley Benefield abbia mostrato rimorso.

“Ho aspettato così tanto per parlarle faccia a faccia”, ha detto la figlia di Doug Benefield, Eva Benefield, in una dichiarazione di impatto sulla vittima. “Spero che la prigione le sia di aiuto.”