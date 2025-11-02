Un padre ha ucciso il figlio tredicenne e in seguito lo ha decapitato dopo che il ragazzo ha trovato delle foto esplicite che lo ritraevano mentre mangiava feci da un pannolino indossando lingerie femminili. È successo in America, nel Colorado.

Dylan Redwine era riluttante a far visita al padre, Mark, durante le vacanze del Ringraziamento del 2012, ma non aveva scelta: il tribunale aveva imposto la visita e sua madre, Elaine Hall, avrebbe rischiato un’azione legale se non avesse rispettato l’ordine. Così ha inizio il racconto di Jeremiah Hassel sull’Express.

Così la donna ha mandato il figlio su un volo per Durango, in Colorado, una piccola città situata nell’angolo sud-occidentale dello stato, circa 350 chilometri a nord-ovest di Albuquerque, nel New Mexico.

Quel fatidico giorno, il 18 novembre 2012, segnò l’ultima volta che Dylan fu visto vivo. Mark andò a prendere Dylan all’aeroporto e le riprese delle telecamere di sicurezza mostrano una minima interazione personale tra loro, uno schema che continuò quando andarono a fare una visita a un Walmart lì vicino.

Secondo il fratello maggiore di Dylan, Cory, Dylan avrebbe voluto stare a casa di un amico quella notte, ma suo padre respinse la sua richiesta, così tornarono a casa del padre.

Mentre erano lì, Dylan avrebbe mandato un messaggio all’amico dicendogli che sarebbe arrivato intorno alle 6:30 del mattino successivo – una delle ultime comunicazioni note che qualcuno abbia avuto con il ragazzo.

Verso le 6:46, quando Dylan non arrivò a casa dell’amico come previsto, l’amico si preoccupò e gli mandò un messaggio per chiedergli dove si trovasse.

Mark affermò di essere uscito di casa la mattina del 19 novembre per sbrigare delle commissioni, solo per poi tornare e scoprire che Dylan era scomparso.

Le bugie del padre killer

Tuttavia, Hall non credette alla sua storia e sospettò immediatamente che qualcosa di orribile fosse successo a suo figlio per mano di Mark.

Foto di feci su un pannolino suscitano preoccupazione

Cory ha affermato che Dylan aveva affrontato suo padre a causa di foto trovate l’anno precedente, che mostravano Mark vestito con lingerie femminile e apparentemente inghiottito dalle feci di un pannolino – immagini che avevano profondamente turbato entrambi i ragazzi.

Cory ha raccontato a People Magazine di aver incoraggiato suo fratello ad affrontare il padre riguardo alle immagini inquietanti, dicendo a Dylan che stava “diventando abbastanza grande per dire quello che pensava” e incoraggiandolo a esprimere i suoi sentimenti.

“Lo abbiamo incoraggiato a dirgli come si sentiva. Dovresti sempre essere in grado di dire a tuo padre come ti senti e avere una sorta di comprensione. Stava sicuramente affrontando la questione con una voce più forte di prima”, ha dichiarato Cory.

Tuttavia, Cory ha osservato che il rapporto tra i ragazzi e il padre era diventato teso a causa delle procedure di divorzio in corso con Hall e della scoperta delle inquietanti foto del padre. Il corpo di Dylan è stato abbandonato nella natura selvaggia per gli animali

Si ritiene che Mark, infuriato per lo scontro in seguito alle immagini, abbia ucciso il figlio in soggiorno, lo abbia decapitato e ne abbia gettato il corpo nella natura selvaggia, in pasto agli animali.

Come riportato dal Durango Herald, i mandati di perquisizione eseguiti presso l’abitazione di Mark hanno rivelato tracce del sangue di Dylan in soggiorno. Un cane da caccia ha inoltre indicato la recente presenza di un corpo nella stessa stanza e nel cassone del pick-up di Mark.

Prove schiaccianti

Nel giugno 2013, diversi mesi dopo, i primi resti parziali del corpo di Dylan furono rinvenuti a circa 13 chilometri di distanza, sulla Middle Mountain Road. Tre anni dopo l’orribile crimine, alcuni escursionisti avrebbero rinvenuto il cranio di Dylan circa un miglio e mezzo più avanti, lungo la strada.

Gli esperti forensi hanno stabilito che Dylan era stato accoltellato ed era morto per un trauma da taglio. Durante il processo, hanno testimoniato che nessun animale avrebbe trasportato un cranio umano così lontano dal resto dei resti. Mark è stato infine condannato per omicidio di secondo grado e abusi su minore con conseguente morte, accuse che gli sono state rivolte in seguito al brutale omicidio del 2017. Nell’ottobre 2021, è stato condannato a 48 anni di carcere per l’omicidio, la pena massima prevista dalla legge, auspicata dai pubblici ministeri.

Il procuratore distrettuale Christian Champagne si è rivolto alla giuria in quell’occasione, affermando: “Si presenta davanti a voi rifiutandosi di assumersi la responsabilità, senza mostrare alcun rimorso, riflettendo lo stesso cuore spietato dell’assassino che ha ucciso Dylan Redwine. Vostro Onore, questa è l’aggravante definitiva che dovreste considerare. E questo da solo giustificherà l’imposizione della pena massima in questo caso: 48 anni per entrambi i capi d’accusa”.

Il giudice Jeffery Wilson del 6° tribunale distrettuale si è rivolto a Mark, definendo le prove a suo carico “schiaccianti”.

Secondo il Durango Herald, ha dichiarato: “Prima di tutto, hai ucciso tuo figlio, un ragazzo di 13 anni. A 13 anni, è ancora un ragazzino. Come padre, è tuo dovere proteggere tuo figlio, tenerlo lontano dal male. Invece, gli hai inflitto abbastanza ferite da ucciderlo nel tuo soggiorno”.

Ha continuato dicendo: “Dopo che la passione per qualsiasi cosa ti abbia spinto ad agire in quel modo si è placata, non hai pensato a Dylan. Hai pensato a te stesso. Hai ripulito la scena del crimine. Hai nascosto il corpo di Dylan. E sei arrivato al punto di staccargli la testa dal resto del corpo.”

People ha riferito che il telefono e l’iPod di Dylan, che aveva con sé quando era andato a trovare suo padre, erano stati utilizzati l’ultima volta alle 21:37 del 18 novembre 2012, ma non erano ancora stati recuperati all’11 ottobre 2021.

Gli avvocati di Mark hanno ipotizzato che Dylan si fosse semplicemente allontanato ed fosse morto per astenia o per l’attacco di un animale, ma gli investigatori hanno scartato questa teoria con la loro ipotesi sul cranio del ragazzo, che, a loro dire, non sarebbe stato portato così lontano da un animale.

Mark ha definito il processo “falsa giustizia” durante la sentenza, continuando a sostenere la propria innocenza. Wilson ha concluso la sua dichiarazione con un’osservazione pungente: “Dopo tutto questo tempo e dopo aver ascoltato ciò che è stato sentito in quest’aula, non ti assumi ancora la minima responsabilità per quello che hai fatto a Dylan. Faccio fatica a ricordare un imputato condannato che abbia dimostrato una così totale mancanza di rimorso per il suo comportamento criminale.”