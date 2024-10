Un ragazzo di appena 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola questa notte a Napoli. È accaduto in via Carminiello al Mercato, traversa di corso Umberto, in pieno centro. Ancora da ricostruire la dinamica della sparatoria: si indaga per capire se il minorenne fosse bersaglio di chi ha sparato o del tutto estraneo. Altre due persone che si trovavano lì sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale: una è stata colpita da un proiettile, l’altra ha escoriazioni al volto e la braccio ma non ha ferite di arma da fuoco.

Le indagini

La sparatoria sarebbe avvenuta attorno alle ore 2 di questa notte, giovedì 24 ottobre 2024, in via Carminiello al Mercato, all’angolo con corso Umberto I. Sul posto si sono radunate subito diverse decine di persone. Sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato con varie volanti e un’ambulanza del 118. Ma il personale sanitario non ha potuto fare niente per il ragazzo. Gli altri due feriti, invece, sono stati trasportati in ospedale.

Ancora non è chiaro cosa possa essere avvenuto, né quale sia l’origine della sparatoria. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e individuare ed identificare i responsabili.

Il Prefetto riunisce il Comitato Sicurezza

Si tratta, purtroppo, dell’ennesima giovane vittima a Napoli. Da tempo, la Prefettura di Napoli e le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in particolare durante la vita notturna, per prevenire e contrastare efficacemente ogni tipo di reato. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso il Palazzo di Governo.