Un uomo di 67 anni è stato aggredito a colpi di machete per strada da un altro uomo nell’entroterra di Genova nel Comune di Davagna in località Mareggia.

Nel Comune di Davagna

Sono intervenuti sul posto i carabinieri di Chiavari, la croce rossa di Davagna e la pubblica assistenza di Molassana.

L’uomo vittima dell’aggressione ha riportato ferite alla testa ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto.