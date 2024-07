Un uomo travestito da Batman ha svaligiato un distributore di sigarette a Cagliari

Qualche notte fa, Cagliari è stata al centro di una scena surreale, con un ladro travestito da Batman impegnato a scassinare un distributore automatico di sigarette. Il residente che ha allertato il 113 ha descritto il ladro con dettagli insoliti: “Sotto casa c’è Batman che sta scassinando un distributore automatico di sigarette. Indossa un passamontagna e la maschera”. La squadra volante della polizia, subito intervenuta, ha trovato la situazione degna di Gotham City, la città immaginaria protagonista dei fumetti di Batman.

L’arresto e la scoperta della refurtiva

Gli agenti, giunti al Quartiere del Sole, zona residenziale vicino al Poetto, hanno trovato il ladro ancora intento a trafugare pacchetti di sigarette e tabacco. Il 51enne, già noto alle forze dell’ordine, non è riuscito a sfuggire alla cattura nonostante il travestimento. Il ladro, come Batman, aveva agito di notte, ma la sua fuga è stata inefficace. I poliziotti hanno trovato sul posto un martello, un cacciavite e un seghetto, strumenti utilizzati per scassinare il distributore, insieme a una sacca contenente tutta la refurtiva.

Il processo

Il 51enne è stato arrestato e processato la mattina seguente. Dopo il processo, è stato rimesso in libertà con l’obbligo di dimora, con l’accusa di furto. Nonostante il suo tentativo di emulare il celebre supereroe, il ladro non è riuscito a sfuggire alla giustizia, dimostrando che, a differenza di Batman, la fuga dai crimini non è così semplice come nelle avventure dei fumetti.