Yvette Fielding, la cacciatrice di fantasmi britannica per eccellenza, dice che ha imparato un paio di cose su come individuare gli spettri.

Yvette Fielding ha 57 anni ed è del segno della Vergine: è una conduttrice televisiva, produttrice, attrice, scrittrice e investigatrice del paranormale inglese. Nel 1987, all’età di 18 anni, è diventata la più giovane presentatrice del programma televisivo della BBC Blue Peter. Con il marito Karl Beattie, ha co-creato e presentato la serie Most Haunted sul canale Living. È apparsa in una vasta serie di altri programmi.

Ora rivela che rumori strani oppure oggetti che vengono spostati in casa di notte, sono fra i molti segnali che indicano che la tua casa potrebbe essere infestata.

Fantasmi e pozze d’acqua

Ma oltre ai segnali più evidenti, Yvette, che attualmente sta lavorando alla ricerca della casa più infestata della Gran Bretagna , ha rivelato a Lydia Veljanovski del Mirror che uno dei segnali più strani e spesso trascurati di una casa infestata è trovare pozze d’acqua casuali sul pavimento senza alcuna spiegazione logica.

“A volte, entri in una stanza e trovi dell’acqua lì, in mezzo al pavimento”, spiega. “Non è una perdita dal soffitto, non è una fuoriuscita, non c’è una ragione chiara per questo. L’acqua appare e basta, e può capitare nei punti più casuali”.

Quindi, se ciò accade, non correre subito a chiamare l’idraulico, perché potrebbe essere il segno di una presenza spettrale in casa tua. Gli altri segnali che l’esperto di paranormale ha individuato come forse indicativi del fatto che non sei solo includono il sentire passi, elettrodomestici che si accendono e si spengono, telefonate senza risposta, suoni di tocchi e voci casuali.

Se si mostra rispetto se ne vanno

Tuttavia, liberarsi dei fantasmi potrebbe essere più facile di quanto si pensi. Yvette consiglia che il modo migliore sia semplicemente chiedere loro di andarsene. “Nove volte su dieci, se si mostra rispetto, se ne andranno”, dice. “L’approccio migliore è parlare ad alta voce. Dire qualcosa come: ‘Per favore, non spaventate me o la mia famiglia. Ci state spaventando e non mi piace. Se continua così, dovrò chiedere aiuto per chiedervi di andarvene. Per favore, rispettate la nostra famiglia’”.

Nel corso degli anni di Most Haunted, andato in onda dal 2002 al 2019, i fan sono rimasti incantati nel vedere Yvette rinchiusa in una stanza da un fantasma, aggredita fisicamente e persino posseduta temporaneamente. Ma la presentatrice sostiene che molte delle sue interazioni sono state anche positive. “Ho avuto esperienze meravigliose e stimolanti, e messaggi dall’aldilà che ci raccontano com’è la vita dopo la morte”, riflette.

“Non ho paura di morire”, riflette. “Non vedo l’ora di riunirmi a mio padre e agli altri familiari. Dobbiamo smettere di temere la morte: è un passaggio verso un luogo meraviglioso dove saremo di nuovo con i nostri cari.”