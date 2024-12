Una donna americana ha ricevuto il trapianto di un rene di maiale geneticamente trattato, così si è salvata.

La vicenda ha origini remote, quando Towana Looney donò un rene alla madre nel 1999. Pochi anni dopo, anche quello rimanente, a causa di complicazioni sorte durante una gravidanza, smise di funzionare.

La 53enne dell’Alabama ora è diventata l’ultimo destinatario di un rene di maiale geneticamente modificato ed è attualmente l’unica persona vivente ad aver ricevuto un trapianto di organi animali.

“È una benedizione”, ha affermato in un comunicato stampa, pubblicato tre settimane dopo l’operazione presso la NYU Langone.

Il campo degli xenotrapianti, a lungo un obiettivo irraggiungibile per la scienza, sta conoscendo un rinnovato slancio man mano che i progressi nell’editing genetico e nella gestione del sistema immunitario avvicinano questa prospettiva, un tempo lontana, alla realtà.

I sostenitori sperano che possa contribuire a risolvere la crisi della carenza di organi, con oltre 100.000 americani in attesa di un organo, di cui oltre 90.000 bisognosi di reni.

Scarsità di rene

Looney era in dialisi dal dicembre 2016, ovvero da otto lunghi anni, dopo che l’ipertensione arteriosa causata da una patologia della gravidanza aveva danneggiato il rene rimanente.

Sebbene i donatori viventi ricevano una priorità più alta nelle liste d’attesa, trovare una donatrice compatibile si è rivelato impossibile a causa dei livelli insolitamente elevati di anticorpi nocivi, che rendevano altamente probabile il rigetto.

Nel frattempo, il suo corpo stava gradualmente perdendo vasi sanguigni accessibili per supportare la dialisi, rendendola sempre più fragile.

L’intervento di Looney rappresenta il terzo caso di trapianto di rene di maiale geneticamente modificato su un essere umano vivente. Il primo, Rick Slayman, 62 anni, è mancato a maggio, due mesi dopo il suo intervento rivoluzionario al Massachusetts General Hospital.

La seconda, la nonna Lisa Pasano, è stata sottoposta al trapianto presso la NYU Langone, dove ha ricevuto anche una pompa cardiaca.

Sebbene inizialmente mostrasse segni di ripresa, dopo 47 giorni dovette tornare in dialisi e morì a luglio.

Nonostante queste sfide, i ricercatori restano ottimisti mentre perfezionano le loro tecniche, lavorano con reni di maiale geneticamente modificati e selezionano pazienti meno gravemente malati, aggiunge l’Associated Press.

Un caso pilota

“Senza la generosità e l’altruismo di coloro che hanno partecipato alla nostra ricerca fino a questo punto, questo passo successivo nello xenotrapianto non sarebbe stato possibile”, ha affermato Robert Montgomery, che ha diretto la procedura, durata sette ore, il 25 novembre.

“Il caso di Towana è un precursore di potenziali sperimentazioni cliniche, sotto la guida della FDA (Food and Drug Administration), per determinare se questi organi sono sicuri come nuova fonte sostenibile di organi per coloro che ne hanno bisogno”.

Si è trattato del settimo xenotrapianto umano eseguito da Montgomery, che il 25 settembre 2021 ha eseguito anche il primo trapianto di organi geneticamente modificato da maiale a uomo su un paziente neurologicamente deceduto.

Looney è stata dimessa il 6 dicembre e trasferita in un appartamento a New York City, anche se la NYU Langone ha affermato che, dati i suoi precedenti anticorpi nocivi, “potrebbe essere sottoposta periodicamente a somministrazione di farmaci in regime di ricovero, mentre il suo sistema immunitario si adatta al suo nuovo organo”.

Si prevede che tornerà a casa tra tre mesi.